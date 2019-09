L’uomo del giorno | Simone Perrotta | vita da mediano e trequartista | una statua dedicata e

L’uomo del giorno – Buon compleanno Manuel Pellegrini - da calciatore bandiera dell’Universidad de Chile : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno dell’allenatore Manuel Pellegrini, giornata importante per gli appassionati delle statistiche legate al mondo del calcio. Inizio la carriera da calciatore e diventa la bandiera dell’Universidad de Chile, esperienza dal 1973 fino al 1986, colleziona 451 partite ma mette a segno solamente 7 reti. Poi intraprende la carriera da allenatore e le ...

Grigorishin L’uomo che ha creato la Champions del nuoto. «A ottobre a Napoli città che fa impazzire gli americani» : Konstantin Grigorishin 25 milioni di dollari investiti ad oggi e altri 140 stanziati per i prossimi per la sua International Swimming League (Isl), spiega al Sole 24 Ore i motivi di questa sua scelta per colmare il vuoto che esiste intorno al nuoto. «La vita di un appassionato di calcio è molto bella: quando ha voglia di vedere una partita o di riguardarsi i gol degli ultimi giorni o magari vuole sentire commenti, aggiornamenti di mercato, ...

L’uomo del giorno – Auguri al ‘Genio’ Dejan Savicevic - il calciatore montenegrino più forte di sempre : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ celebra oggi le gesta e la carriera di Dejan Savicevic, considerato da tanti il calciatore montenegrino più forte di sempre. L’ex giocatore di Stella Rossa e Milan compie 53 anni. Vero e proprio jolly di centrocampo (poteva giocare da interno, trequartista, regista, esterno d’attacco, seconda punta e all’occorrenza anche centravanti), era dotato di ...

E’ ancora Sensi show - L’uomo del momento trascina l’Inter ad un altro successo : Udinese KO [FOTO] : Inter-Udinese live – Inter-Udinese è l’anticipo del sabato sera valido per la 3ª giornata di Serie A. I friulani, guidati da Tudor, hanno vinto all’esordio contro il Milan per poi cadere in casa alla seconda contro il Parma. I nerazzurri di Conte arrivano, invece, a punteggio pieno all’appuntamento. L’Inter ha vinto e convinto contro il Lecce al debutto e ha bissato a Cagliari, seppur con qualche difficoltà ...

L’uomo del giorno - Pier Luigi Pizzaballa : un uomo diventato figurina - ce l’ho - mi manca : Nato a Bergamo e simbolo dell’Atalanta per 12 stagioni. In carriera ha indossato anche le maglie di Roma, Verona e Milan. Compie 80 anni Pier Luigi Pizzaballa. Un portiere che più che per la sua carriera verrà ricordato per l’introvabile figurina Panini. Ma guai a dire che Pizzaballa era solo una figurina. E’ stato un portiere di ottimo livello: agile, preciso negli interventi. Il portiere della fatal Verona, in campo con ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Fabio Cannavaro : “alza la coppa Capitano” : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio ed in generale delle statistiche legate al pallone, è il compleanno di Fabio Cannavaro. E’ stato uno dei migliori difensori non solo in Italia ma al Mondo, ha conquistato importantissimi trofei ed adesso svolge il ruolo di allenatore. Nel 2006 l’indimenticabile trionfo al Mondiale in ...

L’uomo del Giorno – Buon compleanno Nagatomo - il ‘samurai’ che disse no al Manchester United : Continua il nostro classico con l’Uomo del Giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche, è il compleanno di Yuto Nagatomo. Si tratta di un calciatore giapponese che si è laureato campione d’Asia nel 2011, il suo punto di forza è la velocità, gioca nel ruolo di terzino, può essere impiegato sia nella corsia destra che quello sinistra, in fase difensiva ha però commesso nel corso ...

Carlo Conti : “Non sono più un dongiovanni - con Francesca e Matteo sono L’uomo più felice del mondo” : Carlo Conti si prepara a tornare in tv con 'Tale e Quale Show 2019'. Il conduttore si è raccontato sulle pagine del settimanale 'Chi'. Ha spiegato di aver trovato la felicità accanto alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio Matteo, che oggi ha cinque anni e mezzo. Non si è mai pentito di aver limitato gli impegni lavorativi.Continua a leggere

L’uomo del giorno - Silvio Baldini : un allenatore senza stipendio - indimenticabile il calcio a Di Carlo : Silvio Baldini è sempre stato un personaggio sui generis. Un allenatore anarchico. Il tecnico di Massa compie oggi 61 anni. Inizia la sua carriera nelle categorie inferiori con le esperienze sulle panchine di Viareggio, Massese, Siena, Carrarese, Chievo e Brescia. I primi successi arrivano con l’Empoli condotto in Serie A nel 2002. Poi allenerà Palermo, Parma, Lecce, Catania e Vicenza, prima dell’attuale esperienza alla ...

L’uomo del giorno : German Denis - il nuovo ‘carro armato’ della Reggina : Prosegue la consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘. Copertina dedicata quest’oggi a German Denis, che compie 38 anni. E’ soprannominato ‘El Tanque‘ (il carro armato) per via della sua grande forza fisica. L’attaccante argentino è tornato in Italia, a distanza di tre anni dall’ultima volta: è l’ambiziosa Reggina a pensare a lui, affidandogli le chiavi dell’attacco ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Luka Modric - il sogno realizzato chiamato Pallone d’Oro : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e per gli amanti delle statistiche, è il compleanno di Luka Modric. E’ considerato come uno dei migliori calciatori del calcio croato e nelle ultime stagioni si è confermato uno dei migliori centrocampista in circolazione. La prima importante esperienza è stata quella con la maglia della Dinamo ...

L’uomo del giorno - Claudio Sala : il “Poeta del gol” compie 72 anni - per lui il Torino spese 475 milioni : Claudio Sala compie 72 anni. Basta il suo nome per far riaffiorare alla mente dei tifosi del Torino dolcissimi ricordi. I suoi dribbling e la sua fantasia hanno ispirato i “Gemelli del gol” Pulici e Graziani e hanno portato lo scudetto nella bacheca granata nel 1976, dopo 27 anni. Cresce nel Monza con cui esordisce in Serie C e Serie B. A portarlo nel massimo campionato è il Napoli di Ferlaino e l’allenatore Beppe ...

L’uomo del giorno - Tomáš Skuhravý : una vita tra fiumi di birra e truffe - ma quando scendeva in campo… : Uno dei calciatori più amati nella storia del Genoa, tant’è che i tifosi lo hanno inserito nella Hall of Fame rossoblu. Parlimao di Tomáš Skuhravý, che compie oggi 54 anni. Un carattere esuberante, un fisico non proprio da atleta. Nato a Prerov nad Labem, un paesino a 35 km da Praga, ha iniziato a giocare nella squadra della sua città. Viene notato dallo Sparta Praga e Skuhravý ripaga subito la fiducia della società della capitale. ...

Antropocene-L’epoca umana : il film che indaga l’impatto delL’uomo sul pianeta arriverà nelle sale il 19 settembre : Antropocene – L’epoca umana, il film che indaga l’impatto dell’uomo sul pianeta attraverso le straordinarie immagini di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier ed Edward Burtynsky arriverà nelle sale di tutta Italia il 19 settembre dopo un incredibile accoglienza di pubblico e critica in occasione delle anteprime estive che hanno registrato sold out in tutta Italia. La versione italiana del film Antropocene – L’epoca umana, distribuita nei cinema ...