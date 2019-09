Lukaku e Kessie insultati per la pelle nera | ma per arbitri e giudice sportivo il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Gli ululati a? Giusto un paio di “versi”, non sono discriminatori. Gli insulti a? E chi li ha sentiti. Per il calcio italiano il razzismo non esiste. O almeno così verrebbe da credere leggendo i referti arbitrali o i comunicati del. Domenica sera la partita tra Verona e Milan è diventata un caso: i giocatori rossoneri si sono lamentati platealmente per i “buuu” che hanno preso di mira Frank Kessié, centrocampista ivoriano del Milan, uditi abbastanza chiaramente all’interno dell’impianto (anche se mischiati a fischi indirizzati all’arbitro e ad altri avversari). Il giorno dopo il giocatore ha ricevuto la solidarietà del suo club e di tutto il mondo del calcio, con la stampa estera che ha dato ampio spazio all’episodio (che fa il paio con quello del giornalista di Telelombardia allontanato per i commenti razzisti su). La società veneta, invece, ha ...

