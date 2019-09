Luigi Di Maio | invasione di campo ai danni di Conte | i ministri grillini tutti riuniti

Luigi Di Maio - sondaggi riservati : quale poltrona chiede al Pd : Gira un sondaggio riservato dal quale emerge che Pd e M5s insieme possono giocarsela con il centrodestra. Mentre in Umbria i Cinque stelle senza il Partito democratico rischiano il crollo (e di non presentarsi non se ne parla perché sarebbe una "resa") ora Luigi Di Maio punta a due regioni: la Campa

Matteo Renzi lascia il Pd - Luigi Di Maio : “Per noi non cambia nulla - nessuna sorpresa” : Per il leader M5S Luigi Di Maio non ci sarebbe nessuna sorpresa nella mossa di Matteo Renzi, che ieri ha annunciato la sua separazione dal Pd.: "Di certo per noi non rappresenta un problema, anche perché le dinamiche di partito non ci sono mai interessate. Lavoriamo per gli italiani, solo a loro dobbiamo dare risposte".Continua a leggere

Luigi Di Maio - la telefonata di Brunello Cucinelli che ha cambiato le sorti del Pd in Umbria : Luigi Di Maio ha annunciato un'apertura al Pd per le Regionali (vicinissime) in Umbria, purché lascino spazio a una lista civica, dove dunque tutti i partiti restino fuori. Insomma, una giunta di tecnici. Il leader grillino ha cambiato nettamente idea rispetto a quanto detto poco prima: "niente unio

GianLuigi Paragone - la verità sul patto Pd-M5s in Umbria : "Un bacio mortale - non l'ha deciso Di Maio" : "La mossa non è di Luigi Di Maio, il gioco non è più nelle sue mani". Gianluigi Paragone, intervistato dal Corriere della Sera, commenta così lo scenario di un "patto civico" tra Pd e M5s alle regionali in Umbria. Il senatore grillino, storicamente vicino alla Lega, è stato tra i più duri contestato

Regionali in Umbria - Luigi Di Maio : 'Facciamo tutti un passo indietro' : In vista delle elezioni Regionali in Umbria Luigi Di Maio, in una lettera al quotidiano La Nazione, ha parlato della possibile alleanza tra Pd e M5s anche a livello locale, e ha proposto un "patto civico", in cui ognuno correrà con il suo simbolo ma darà il sostegno ad un "presidente civico" fuori dai partiti. E le sue parole vengono ben accolte dagli alleati di governo. Resta il rischio di sconfitta in caso di elezioni, in una regione come ...

Franco Bechis umilia Luigi Di Maio : "Fora - il nome del Pd per l'Umbria - è a processo per frode" : "Mi piacerebbe chiedere a Luigi Di Maio se il candidato civico per l'Umbria a cui pensa è quello già lanciato dal Pd. Perché si chiama Fora, ma rischia di finire dentro visto che dalla scorsa settimana è a processo per frode nelle forniture alle mense scolastiche di Perugia...". Franco Bechis replic

Luigi Di Maio teme Salvini e ora fa marcia indietro sull'immigrazione : "Non c'è alcuna discontinuità" : Per Luigi Di Maio c'è un limite alla discontinuità che i nuovi alleati hanno chiesto rispetto al governo gialloverde. È quello della "linea Minniti": "Più indietro, non si torna". I flussi migratori, per il leader grillino, vanno sì regolati e gestiti, ma senza prendere posizioni troppo diverse dall

Matteo Salvini a Pontida : "Luigi Di Maio e Cinque stelle disperati - chiedono poltrone al Pd per non sparire" : "La disperazione dei 5 stelle, che pur di non scomparire vanno col cappello in mano dal Partito democratico chiedendo due posti. Che triste fine per chi voleva la rivoluzione", dice Matteo Salvini all'arrivo sul pratone di Pontida. "Si rassegnino perché in Umbria c'è una voglia di cambiamento dopo 5

Luigi Di Maio apre al Pd in Umbria : "Passo indietro dei partiti - sosteniamo una lista civica" : Luigi Di Maio apre a un'alleanza con il Pd in Umbria. "Secondo me c'è bisogno che tutte le forze politiche di buon senso facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica, che noi saremmo disposti a sostenere esclusivamente con la nostra presenza in consiglio regionale, senza pretese d

Ocean Viking - Luigi Di Maio : "Anche col precedente governo l'obiettivo era la redistribuzione dei migranti" : "Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Unione europea aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti". Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau, interviene sul caso della nave ong che è stata autorizzata a sbarcare a Lamped

Luigi Di Maio : Col Pd "esperimento entusiasmante - ma alleanze non in agenda" : Insieme al Governo nazionale per quello che definisce un “esperimento entusiasmante”, ma “oggi” nessuna alleanza a livello locale. Luigi Di Maio spegne le diverse voci che dal Pd si stanno spendendo per una partnership allargata con il Movimento 5 stelle.“Credo che questo esperimento a livello nazionale per questo governo sia entusiasmante non perché si sono messi insieme Pd e M5S, ma perché abbiamo ...

Luigi Di Maio alla Farnesina come Salvini al Viminale : i grillini ora temono l'esclusione di Conte : "Speriamo non faccia come Salvini". Questo è ciò che mormorano i grillini di Luigi Di Maio. Il leader, ora che si è insediato alla Farnesina, non smette più di indire riunioni senza la presenza del premier. "Non abbiamo sedi operative: prima Di Maio era vicepremier e ministro dello Sviluppo economic

Luigi Di Maio - Giannuli smaschera il M5s : "Covo di arrivisti - cosa non hanno considerato". Poltrone - suicidio : "Roba da manuale Cencelli". Aldo Giannuli, un tempo vicino al Movimento 5 Stelle e oggi assai critico, ospite di L'aria che tira su La7 commenta in maniera pepata la partita delle nomine di sottosegretari (42) e viceministri (10) in cui i 5 Stelle hanno fatto la parte del leone. "Prima veniva sentit

Luigi Di Maio neo ministro degli Esteri - la Farnesina lo prende già in giro : "Parla l'inglese come l'italiano" : Luigi Di Maio, ora che si trova al ministero degli Esteri, deve fare i conti con l'inglese. Lingua che al leader grillino ha creato non pochi imbarazzi. E così alla Farnesina c'è già chi se la ride. "Non spetta a me giudicare il ministro degli Esteri della Repubblica italiana. Alla Farnesina circola