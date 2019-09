Lotta | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di martedì 17 settembre Tutti gli azzurri in

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati altri tre titoli nella greco-romana. Conferma per il russo Musa Evloev nei -97 kg : Va in archivio la terza giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle prime tre categorie di peso olimpiche della greco-romana. Andiamo a scoprire le dodici medaglie assegnate oggi ed i diciotto pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. nella categoria dei -67 kg abdica il campione uscente, il russo Artem Surkov, sconfitto ai punti per 3-1 dal ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : niente ripescaggio per Jacopo Sandron e Riccardo Vito Abbrescia : E’ terminata l’avventura iridata degli azzurri della greco-romana impegnati nei Mondiali di Lotta in corso a Nursutan, in Kazakistan: non ci sarà ripescaggio né per Jacopo Sandron nei -60 kg, né per Riccardo Vito Abbrescia nei -77 kg. I quattro azzurri scesi in due giorni sulle materassine devono rinviare al prossimo anno le loro velleità di qualificazione olimpica. Jacopo Sandron era stato eliminato agli ottavi per mano del croato ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : nei -60 kg Jacopo Sandron esce agli ottavi di finale : Si ferma agli ottavi di finale Jacopo Sandron ai Mondiali di Lotta greco-romana: l’azzurro, dopo aver battuto nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -60 kg ai punti per 5-1 l’albanese Enio Kertusha, esce agli ottavi contro il croato Ivan Lizatovic, che si impone per superiorità con incontro interrotto sul punteggio di 8-0 per il balcanico. Croato subito all’attacco (aveva vinto per superiorità anche ai sedicesimi), ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : nei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia esce ai sedicesimi : Si concludono al primo turno i Mondiali di Lotta greco-romana di Riccardo Vito Abbrescia: l’azzurro esce nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -77 kg, sconfitto ai punti per 3-10 dal bielorusso Pavel Liakh. Al Lottatore italiano non resta che sperare che il suo giustiziere arrivi in finale per accedere ai ripescaggi per il bronzo, continuando a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. Bielorusso subito più ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Jacopo Sandron è agli ottavi nei -60 kg! : Alla terza occasione un azzurro supera un turno ai Mondiali di Lotta greco-romana: Jacopo Sandron vince nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -60 kg, battendo ai punti per 5-1 l’albanese Enio Kertusha. Il Lottatore italiano affronterà agli ottavi il croato Ivan Lizatovic per continuare a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. L’azzurro parte meglio e a 4’36” dal termine l’arbitro assegna ...

Lotta - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di lunedì 16 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Proseguono quest’oggi con la terza giornata di gare a Nursultan i Campionati del Mondo 2019 di Lotta in corso di svolgimento nella capitale kazaka fino al 22 settembre. Dopo le premature eliminazioni di Daigoro Timoncini e Fabio Parisi comincia questa mattina il percorso iridato di altri due azzurri, gli ultimi della greco-romana prima di lasciare spazio ai protagonisti della Lotta femminile e libera. Si tratta di Jacopo Sandron e Riccardo ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Fabio Parisi esce nei sedicesimi dei -87 kg : Si concludono al primo turno anche i Mondiali di Lotta greco-romana di Fabio Parisi: l’azzurro esce nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -87 kg, sconfitto ai punti per 6-0 dall’austriaco Amer Hrustanovic. Al Lottatore italiano non resta che sperare che il suo giustiziere arrivi in finale per accedere ai ripescaggi per il bronzo, continuando a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. Dopo 1’20” di ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Daigoro Timoncini esce nel turno di qualificazione dei -97 kg : Durano 2’40” i Mondiali di Lotta greco-romana per Daigoro Timoncini nella categoria di peso olimpica dei -97 kg: l’azzurro esce sconfitto nel turno di qualificazione ai sedicesimi per mano del cubano Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan, che si impone per superiorità, con incontro interrotto sullo score di 9-0 per il caraibico. Il cubano vince l’incontro in un minuto e venti secondi: tanto passa dal primo punto assegnato ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : definite le finali delle categorie non olimpiche della greco-romana : Va in archivio la prima giornata dei Mondiali di Lotta, scattati oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: inizio soft e senza azzurri in gara, dato che sono scesi sulle materassine gli atleti delle quattro categorie di peso non olimpiche della greco-romana. Andiamo a scoprire i finalisti che domani si giocheranno i primi titoli iridati della manifestazione. Nei -55 kg la sfida per l’oro iridato sarà tra il kazako Khorlan Zhakansha ed il ...

Lotta - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Frank Chamizo la stella - Daigoro Timoncini per il record : Sarà Nursultan, capitale del Kazakistan, da sabato 14 a domenica 22 settembre la sede dei Mondiali di Lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: i primi sei classificati per ognuna delle 18 categorie olimpiche (6 per specialità) conquisteranno il pass per la propria Federazione per i Giochi del prossimo anno. Già diramati i nomi dei dieci azzurri in gara (tutti in categorie di peso olimpiche): per andare in Giappone sarà necessario ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : i convocati dell’Italia. Dieci azzurri alla ricerca di medaglia e pass olimpico : A Nursultan, in Kazakistan, dal sabato 14 a domenica 22 settembre si terranno i Mondiali di Lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: i primi sei classificati per ognuna delle 18 categorie olimpiche (6 per specialità) conquisteranno il pass per la propria Federazione per i Giochi del prossimo anno. Saranno Dieci gli azzurri in gara, tutti in categorie di peso olimpiche, e dunque alla ricerca sia della medaglia iridata che del pass per ...

Lotta - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020. I piazzamenti utili per i pass e gli eventuali ripescaggi nel 2020 : A Nursultan, in Kazakistan, dal 14 al 22 settembre si terranno i Mondiali di Lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: la rassegna iridata è la prima manifestazione a mettere in palio dei posti per i Giochi del prossimo anno. Delle 30 categorie di peso 18 sono olimpiche, 6 per ciascuna specialità: per lo stile libero -57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg, per la greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg, -130 kg, e ...