Live – Non è la D’Urso | Matteo Salvini ospite della seconda puntata

Live Non è la D’Urso Matteo Alessandroni non sono il fidanzato di Carmen Di Pietro : Il personal trainer Matteo Alessandroni è stato ospite a ‘Live Non è la D’Urso’. Già nelle scorse settimane, ha smentito di essere il fidanzato di Carmen Di Pietro, con cui aveva posato solo per un servizio fotografico sul mondo del fitness. Durante l’intervista con la D’Urso Alessandroni ha detto:”E’ la verità. sono stato ingannato da una donna. Diceva che aveva una storia con me. Hanno montato un caos. Non ho mai illuso ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live Non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

Torna Live – Non è la D’Urso - per la prima puntata ci sono il caso Caltagirone e Mickey Rourke : Confermando quelle che erano le voci della vigilia, la prima puntata della seconda stagione di Live – Non è la D’Urso va in onda domenica 15 settembre in prima serata su Canale 5 dalle 21.25 in poi. I primi ospiti di questo nuovo capitolo del talk-show serale condotto da Barbara D’Urso (QUI il video promo, con Carmelita in versione Wonder Woman) sono Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, al centro di quella follia collettiva ...

Mickey Rourke choc a Live Non è la D’Urso : L’attore Mickey Rourke è stato ospite a “Live non è la D’Urso”, prima di andare via fa il dito medio e insulta Donald Trump, l’attore ha mandato all’aria completamente la scaletta di Barbara D’Urso per dare sfogo ai suoi pensieri. Mickey Rourke è l’ospite internazionale della prima puntata di Live non è la D’Urso. Dopo il filmato che riassume tutta la sua strepitosa carriera, al rientro in studio Barbara ...

Live Non è la D’Urso - Seconda Puntata con un Super Ospite! : Dopo il flop della prima Puntata di Live Non è la D’Urso, Barbara D’urso ha deciso di puntare ad un Super ospite che in questo periodo è al centro della bufera. Ecco chi ospiterà Carmelita nella Seconda Puntata di Live Non è la D’Urso! Ebbene si, nonostante le aspettative la prima Puntata di Live Non è la D’Urso non ha convinto tutti gli italiani, lo share infatti è stato molto basso tanto da decretare la vittoria degli ...

Mickey Rourke irriconoscibile a Live Non è la D'Urso manda a quel paese Trump : Nella memoria collettiva resta scolpito il suo personaggio più famoso: John Gray invischiato in una relazione bollente con Elizabeth McGraw - Kim Basinger, nel film del 1986 Nove Settimane e mezzo. Mickey Rourke, divo hollywoodiano che ha 67 anni, sogno erotico di più generazioni di donne, irriconoscibile e assolutamente fuori controllo, ieri, domenica 15 settembre, era l'ospite di punta della prima puntata di Live Non è la D'Urso. Tanti i ...

Live-Non è la D'Urso - Aida Yespica come Kim Basinger per Mickey Rourke. Il ballo a luci rosse : A Live Non è la D'Urso è stato ospite di Barbara D'Urso il celebre attore di 9 settimane e 1/2 Mickey Rourke. Il 67enne, reso celebre dalla pellicola del 1986 diretta da Adrian Lyne, è stato, a sorpresa, deliziato da una fenomenale Aida Yespica. Leggi anche:Live non è la D'Urso, Mickey Rouke ha un

Live-Non è la d’Urso : domenica prossima arriva Matteo Salvini : Matteo Salvini da Barbara d’Urso domenica 22 settembre 2019 Matteo Salvini torna nel salotto di Barbara d’Urso. L’ex Ministro dell’Interno sarà protagonista della seconda puntata della nuova edizione di Live-Non è la d’Urso, in onda domenica 22 settembre. A rivelare la notizia in anteprima è Dagospia. A quanto pare Salvini si sottoporrà al confronto delle […] L'articolo Live-Non è la d’Urso: domenica ...

Andrea Zelletta contro Live-Non è la d’Urso : lo sfogo dell’ex tronista : Andrea Zelletta senza freni contro Live-Non è la d’Urso: lo sfogo dell’ex tronista Andrea Zelletta è pronto a riabbracciare la sua Natalia Paragoni. Nella serata odierna infatti tornerà a Milano dopo aver trascorso dei giorni ‘solitari’ a Taranto. Oltre a informare i suoi fan della voglia che ha di far ritorno nel capoluogo lombardo, dove […] L'articolo Andrea Zelletta contro Live-Non è la d’Urso: lo sfogo ...

Live-Non è la D’Urso - Matteo Salvini ospite per l'”Uno contro tutti” come Cicciolina - Pupo e Fabrizio Corona : Dopo il debutto deludente di Live-Non è la D’Urso, fermo all’11% fino all’una e mezza di notte, Mediaset corre ai ripari per risalire la china sul fronte auditel. Secondo il sito Dagospia nel secondo appuntamento previsto per domenica 22 settembre arriverà in studio Matteo Salvini, non per una semplice intervista con la padrona di casa. L’ex ministro dell’Interno sarà protagonista di un uno contro tutti di ...

Live Non è la d'Urso - Barbara prepara una puntata bomba : chi piazza nell'uno contro tutti : Domenica prossima 22 settembre Barbara d'Urso apparecchierà una puntata che si annuncia bomba. In studio, secondo Dagospia, arriverà Matteo Salvini nello spazio Uno contro tutti. Il leader della Lega ed ex ministro è oggi più che mai al centro del dibattito. Ci saranno scintille. Nella prima puntata

Live - Non è la d'Urso - i saluti choc di Mickey Rourke : "Donald Trump Fuck" - video : La star di "9 settimane e ½" chiude la sua intervista dalla d'Urso insultando il presidente degli Stati Uniti d'America.