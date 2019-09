LIVE Napoli-Liverpool 0-0 | Champions League in DIRETTA | miracolo di Meret che dice no a

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72′ Allan pare essersi ripreso, congelato il cambio con Elmas. 71′ Crampi per Allan che potrebbe uscire a breve. 70′ Llorente ora si trova a fungere da boa per far salire la squadra, ma ilrpool sta alzando pericolosamente i ritmi. 68′ Koulibaly ferma un triangolo tra Firmino e Mané, partitone del giocatore del Senegal. 67′ Ilsostituisce Lozano con Llorente, ora il vero 4-2-3-1 per i campani. 66′ Fuori Milner e dentro Wijnaldum per ilrpool. 65′ Fuori Insigne e dentro Zielinski nel. 64′tttt, errore grossolano di Manolas che liscia il pallone e lascia Salah davanti ache a mano aperta smanaccia il tiro dell’egiziano. 62′ Koulibaly ferma un contropiede e parte in avanti servendo Mertens che però sbaglia il passaggio di ...

rtl1025 : ???? Questa sera sul palco del lungomare #Caracciolo di #Napoli ci sono i @TheKolors ed @Elodiedipa!?? Segui il live… - calciomercatoit : 69' - Altro cambio per il #Napoli: in campo #Llorente per #Lozano #NapoliLiverpool 0-0 LIVE -