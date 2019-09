LIVE Napoli-Liverpool 0-0 | Champions League in DIRETTA | i partenopei si affidano al

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29′ Firmino per una decina di metri con il pallone in zona centrale prova il tiro al limite dell’area, ma viene smorzato da un difensore e finisce sulle mani di Meret. 27′ Insigne per Lozano che tenta di superare Alexander-Arnold portandosi il pallone avanti, ma il difensore inglese recupera e sventa l’azione. 26′ Ora ilreagisce alzando la squadra, Allan in questo momento funge da vertice basso. 24′ Mertens oramai stabilmente sulla fascia destra offensiva delprova a mettere in mezzo, Lozano in area viene bloccato da Matip di testa. 22′ Salah crea il panico sulla fascia destra, mette a terra Koulibaly e cerca il tiro ma viene respinto dalla difesa del, Milner sul pallone vacante spara fuori da buona posizione. 20′ Insigne perde palla a centrocampo con Henderson che ...

