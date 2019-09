LIVE Inter-Slavia Praga | DIRETTA Champions League | orario d’inizio | canale tv | streaming

Risultati Champions League - il programma completo : l’Inter riceve lo Slavia Praga - c’è Napoli-LIVErpool : Risultati Champions League – Torna a risuonare la musichetta più famosa del calcio, quella della Champions League. Prende il via la fase a gironi. La prima italiana impegnata sarà l’Inter, martedì contro lo Slavia Praga. A seguire il Napoli riceve il Liverpool. Occhio al big match tra Borussia Dortmund e Barcellona. Mercoledì sarà la volta di Dinamo Zagabria-Atalanta e Atletico Madrid-Juventus. Attesissima la sfida tra Psg e ...

Migranti : Patronaggio sui tre fermi - ‘crimini contro umanità - agire a LIVEllo internazionale’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “In relazione al fermo di tre cittadini extracomunitari indiziati di avere preso parte ad atti di tortura all’interno di un illegale centro di detenzione libico in danno di Migranti, esprimo soddisfazione per il lavoro investigativo svolto dalla Squadra mobile di Agrigento sotto il coordinamento dell Procure di Agrigento e Palermo”. Lo ha detto all’Adnkronos il Procuratore capo ...

Inter-Udinese 1-0 LIVE - Sanchez fa il suo esordio coi nerazzurri : Inter-Udinese live – Inter-Udinese è l’anticipo del sabato sera valido per la 3ª giornata di Serie A. I friulani, guidati da Tudor, hanno vinto all’esordio contro il Milan per poi cadere in casa alla seconda contro il Parma. I nerazzurri di Conte arrivano, invece, a punteggio pieno all’appuntamento. L’Inter ha vinto e convinto contro il Lecce al debutto e ha bissato a Cagliari, seppur con qualche difficoltà in ...

LIVE Inter-Udinese - Serie A calcio in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, tv e streaming Inter-Udinese Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Udinese partita del sabato sera della terza giornata di Serie A 2019-20, l’Inter è chiamata a tenere il passo delle prime due giornate di Serie A mentre l’Udinese dopo la vittoria contro il Milan deve rimediare alla sconfitta subita in casa contro il Parma. Antonio Conte sfida ...

Inter-Udinese - Conte ammette : “Sanchez va riportato ai suoi LIVElli. Icardi? Non è giusto che ne parli” : L’allenatore dell’Inter ha presentato la sfida con i bianconeri di domani, soffermandosi su alcune individualità Sei punti in due partite, l’Inter di Antonio Conte ha iniziato benissimo la stagione, issandosi in testa alla classifica insieme a Torino e Juventus. Credits: Instagram @Mauroicardi Domani sera a San Siro arriva l’Udinese, l’ultimo banco di prova prima del derby, un esame da passare a pieno voti per ...

Imbarazzo al concerto di Antonello Venditti a Parma - il Comune interrompe la luce per fermare il LIVE : Il concerto di Antonello Venditti a Parma finisce nell'Imbarazzo più totale. L'artista ha scelto di raccontare quanto accaduto in un video che ha affidato ai social e nei quali ha spiegato i motivi per i quali non ha potuto portare a termine lo spettacolo. Racconta Venditti: "Stasera ha vinto l’assessore, ci hanno fatto chiudere. Non mi è mai capitato di finire un concerto perché qualcuno ci toglieva la luce. Quindi mi voglio scusare con ...