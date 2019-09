Lecce | blitz anti mafia all' alba | arrestati 22 esponenti del clan Tornese

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Questa mattina 17 settembre, il nucleo Ros dei carabinieri ha eseguito una vasta operazione di polizia in provincia di. La stessa ha mirato a smantellare un sodalizio criminale affiliato aldi Monteroni, gruppo storico della Sacra Corona Unita. L'operazione, denominata "Armonica", ha portato al fermo di 22 persone, tutte accusate, a vario titolo, di estorsione, possesso illecito di armi e spaccio di droga. In azione, oltre ai Ros, sono entrati anche il nucleo cinofili dei carabinieri di Modugno e un elicottero del sesto Elinucleo di Bari. Per diciotto dei soggettiè scattata la misura degli arresti domiciliari, mentre per altri quattro il gip presso la Procura diha disposto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A capo del sodalizio un 53enne di Carmiano Secondo quanto stabilito dagli inquirenti, il sodalizio in questione operava tra le città ...

