Le nuove serie tv dei prossimi mesi

Apple Watch Series 5 : prezzi e nuove funzionalità : Apple rinnova il suo famosissimo smartWatch ora dotato di display Retina always-on, bussola integrata e chiamate d’emergenza...

Prende forma l’alleanza Ryan Murphy-Netflix - annunciate 6 nuove serie per il 2019-2020 : I primi frutti del sodalizio fra Ryan Murphy e Netflix devono ancora vedersi, ma il prolifico autore e produttore non ha intenzione di perder tempo. Dopo aver divulgato dei dettagli su Hollywood e The Prom e in attesa del debutto di The Politician il 27 settembre, Murphy ha fornito i primi dettagli su alcune nuove produzioni. La prima è una miniserie in dieci episodi, adattamento del musical teatrale A Chorus Line, diretto e coreografato da ...

nuove serie tv : The Hot Zone - la miniserie di National Geographic con Julianna Margulies : Nuove serie tv: The Hot Zone, la miniserie di National Geographic con Juliana Margulies alle prese con un epidemia potenzialmente mortale per l’umanità. Trama, cast, trailer e curiosità sulla serie. Oggi sul canale americano National Geographic parte la nuova miniserie The Hot Zone con Julianna Margulies. Composta da sei episodi, la serie andrà in onda in tre serate consecutive, il 27, il 28 e il 29 maggio con due episodi a serata. La ...

Le plafoniere Philips Hue della serie Centura e Fugato si mostrano in nuove immagini : Alcune foto ottenute dal sito di notizie tedesco Smart Lights suggeriscono che Philips amplierà le sue offerte della gamma Hue con nuove plafoniere delle serie Fugato e Centura. La serie Centura è caratterizzata da luci spot da incasso integrate in plafoniere quadrate e rotonde, mentre la serie Fugato offre punti luce piuttosto grandi che possono essere montati a parete o sul soffitto. L'articolo Le plafoniere Philips Hue della serie Centura e ...

nuove serie Sky a settembre - i titoli più attesi da City On a Hill a Euphoria : Col finire dell'estate le reti e le piattaforme rimpolpano i propri palinsesti e cataloghi con nuovi arrivi e attesi ritorni. In questo senso le Nuove serie in arrivo su Sky a settembre sono un ottimo complemento alla ricca offerta di Netflix e Prime Video per il mese che sta per iniziare. Il primo settembre si parte con la quarta stagione di Angie Tribeca, in onda su Premium Stories e on demand su NOW TV. La serie, ideata da Steve e Nancy ...

Serie A – Juventus-Napoli più sicura : allo Stadium nuove tecnologie di videosorveglianza : allo Stadium sedici nuove telecamere di sicurezza per vigilare sui cori razzisti: già da Juventus Napoli aumentano le tecnologie La stagione 2019-20 di Serie A è iniziata lo scorso fine settimana, gli appassionati non attendono altro, però, del primo grande incontro tra Juventus e Napoli, che si terrà sabato sera. I bianconeri giocano la prima sfida stagionale in casa, davanti al loro pubblico, in uno Juventus Stadium rinnovato: nello ...

D23 Expo : tra le nuove serie Disney ci sono WandaVision e Lizzie McGuire : Il 23 agosto l’Anaheim Convention Center in California ha aperto le porte alla più famosa convention dedicata al mondo Disney. Il D23 Expo, giunto alla sua sesta edizione, è un evento biennale che si dedica a celebrare la nota casa di Walt Disney e le compagnie ad essa associate; la D fa riferimento al cognome del creatore mentre 23 è legato al 1923, l’anno di fondazione della Disney. Il D23 prevede un ricco calendario di eventi che includono ...

nuove uscite su Prime Video a settembre - le serie tv da guardare da Undone a Transparent : Musicale Finale : A differenza di quanto già visto per Netflix, le Nuove uscite su Prime Video a settembre suggeriscono l'arrivo di un mese al di sotto delle aspettative, perlomeno relativamente alla quantità di Nuove produzioni proposte al pubblico. Una delle giornate più attese è quella del 13 settembre, data di debutto di El Corazón de Sergio Ramos. Grazie a questa esclusiva docuserie gli appassionati di calcio potranno osservare la vita del grande ...

nuove serie tv su Netflix a settembre 2019 - cosa guardare da Criminal a The Politician di Ryan Murphy : Superata la relativa calma di agosto, il gigante dello streaming torna a fare la voce grossa con alcune delle Nuove uscite più attese dell'anno. Le serie tv in arrivo su Netflix a settembre cominciano a far capolino sulla piattaforma il 6 settembre, data di debutto di Élite 2. La serie spagnola creata da Carlos Montero e Dario Madrona torna con otto nuovi episodi che riprendono le premesse dei precedenti. Questa produzione originale Netflix ...

Il revival di Lizzie McGuire e tre nuove serie tv Marvel in arrivo su Disney+ : Il 12 novembre negli Stati Uniti, in Canada e in Olanda debutterà il servizio di streaming Disney+, una piattaforma destinata alle famiglie con il meglio del mondo Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e Fox dedicato. La settimana successiva partirà anche in Australia e Nuova Zelanda e il costo sarà di 6.99$ al mese. In Italia non c'è ancora una data precisa ma il debutto europeo è previsto tra fine 2019 e inizio 2020 quindi non è ...

Serie A - via anche le nuove regole : arbitri - falli di mano e giallo ai mister - cosa cambierà : Non stupitevi se vedrete sventolare un cartellino giallo sotto il naso di un allenatore che ha preso a male parole il quarto uomo, oppure se l' arbitro (Maresca, nella foto LaPresse, dirige Parma-Juve alle 18) fischierà e fermerà il gioco dopo essere stato toccato dal pallone. Sono solo due regole d

Serie A - le nuove regole : dalla rimessa ai falli di mano - dai rigori fino ai cartellini per gli allenatori : Torna la Serie A, cambiano le regole. E sì, perché con le novità introdotte dall’International Board anche nel nostro campionato dovremo abituarci a vedere cose come i cartellini gialli agli allenatori o la nuova rimessa dal fondo. Ma andiamo con ordine. Partiamo dall’introduzione delle ammonizioni per i tecnici. finora eravamo abituati a vedere soltanto richiami verbali o allontanamenti per gli allenatori indisciplinati. Con ...

Disney+ al D23 : nuove serie Marvel - i trailer di Mandalorian e High School Musical e altro : Disney+ al D23: annunciate Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight. Ming-Na Wen in The Mandalorian. I trailer di Lilli e il Vagabondo, The Mandalorian, High School Musical e altro. Giorno 1 In questi ultimi giorni di fine estate a Anaheim è in corso il D23 Expo, una tre giorni in cui Disney festeggia la sua ricca line-up di franchise sotto la sua ala. Il D23 di quest’anno però è stato utilizzato da Disney per promuovere il suo nuovo servizio ...

DIRETTA CONFERENZA STAMPA AIA/ nuove regole arbitrali per la Serie A : parola a Nicchi : DIRETTA CONFERENZA STAMPA Aia 2019: streaming video. Attesa per le parole di Nicchi al via della stagione di Serie A: verrano spiegate le regole arbitrali.