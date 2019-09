L’azienda lo licenzia | lui porta un pagliaccio all’ultima riunione

Fonte : vanityfair

(Di martedì 17 settembre 2019) Glielo avevano fatto capire:aveva bisogno di ridurre la forza lavoro, e lui sarebbe statoto. Quando ricevette una e-mail dai suoi capi, che gli chiedevano di incontrarlo per discutere il suo ruolo lavorativo, il copywriter neozelandese Josh Thompson sapeva a che cosa stava andando incontro. Il personale che gestisce le risorse umane gli aveva consigliato di presentarsi allacon una «persona di supporto» che potesse aiutarlo ad attutire il colpo, proprio come prevede la legge in Nuova Zelanda. Ma anzichére un membro della famiglia, un amico o un animale domestico, Josh Thompson ha deciso di investire 200 dollari neozelandesi (circa 115 euro) per regalarsi la compagnia di unchiamato Joe. «Stavo lavorando – perché all’epoca avevo un lavoro – e ho ricevuto un’email che diceva: “Ciao Josh, vorremmo incontrarti per ...

black99_joe : @AlbertHofman72 @laprolissa @AironeCiro @JoeBlac77878320 @sapienza121 Ma che cazzo dici. Si manifesta bloccando i… - black99_joe : @AlbertHofman72 @laprolissa @AironeCiro @JoeBlac77878320 @sapienza121 Ma che cazzo dici. Ma a cosa ti riferisci.… -