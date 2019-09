Lavoratori in bici o a piedi? Ecco quanto risparmia l' ambiente e il portafogli

Fonte : today

(Di martedì 17 settembre 2019) Roma, 16 set. - (AdnKronos) - Iche nell'ultimo anno hanno scelto di recarsi a lavoro i...

CorriereQ : Mobilità: lavoratori in bici o a piedi? In un anno risparmiate oltre 30 t di Co2 - impresagreen : I lavoratori italiani scelgono bici e passeggiate risparmiando 30 tonnellate di CO2: 235.612 km percorsi in bici o… - ciclopatici : Piero Nigrelli (ANCMA) 14mila lavoratori in 250 aziende nel settore produzione della bici e accessori #italianbikefestival #bikeconomy -