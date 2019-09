L’anti-dieta è la nuova dieta

Fonte : vanityfair

(Di martedì 17 settembre 2019) The F*ck It Diet The No Need to Diet Book Eat it anywayJust Eat ItIntuitive EatingFan***o le diete. È il titolo tradotto del libro The F*ck It Diet, scritto da Caroline Dooner, edito da Sonzogno. Un libro che fa parte di un movimento più ampio per liberarsi dall’ossessione del cibo. Impostiamo la nostra vita in base a cosa mangiamo e abbiamo l’obiettivo di mangiare sempre meno. Ma siamo sicuri che sia giusto o che ci renda felici? «L’unico modo per stare bene è smettere di seguire regole prescrittive che conducono a frustrazione, disagio e sensi di colpa. Abbiate fiducia: il vostro corpo sa quel che fa», scrive l’autrice. L’anti-è laper recuperare il rapporto col cibo e renderlo più leggero. Per riuscire, insomma, a mangiare una fetta di torta a fine pasto senza drammi, o magari dire “no grazie sono piena” senza fatica. LEGGI ANCHEEcco cosa ...