La strada di casa 2 | prima puntata con Alessio Boni | anticipazioni trama martedì 17

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 17 settembre 2019)17 settembre, dalle 21.25 in poi su Rai1, va in onda la seconda stagione de Ladi, una fiction a metàtra il giallo e il dramma familiare a tinte storiche. Protagonista della serie è, negli ultimi anni attivo come non mai (è presente anche ne La compagnia del cigno, sarà Enrico Piaggio in una nuova produzione per la tv e, infine, è apparso persino ne Il nome della rosa) e, al suo fianco, troviamo anche altri grandi nomi come Sergio Rubini o Christiane Filangieri (che tanti ricorderanno di fianco a Flavio Insinna in Ho sposato uno sbirro). Ladi17 settembre:Il commissario Leonardi ritrova Fausto Morra completamente ricoperto di sangue davanti ad un corpo esanime. Tre mesil’uomo è uscito di galera ed è tornato a, accolto da sua moglie Gloria, dai figli Milena, Viola, Lorenzo ...

juventusfc : ?? @bonucci_leo19: 'Non è nel DNA della Juve pensare di pareggiare una partita ancora prima di giocarla. Noi vogliam… - gennaromigliore : Per costruire una nuova strada ci vuole coraggio e visione. Oggi possiamo provarci ancora. Forti delle nostre idee… - RadiocorriereTv : L'importanza di 'smarrire' #LaStradaDiCasa per ripartire e ritrovarsi... @AlessioBoni_FP torna ad essere protagonis… -