La Strada di Casa 2 cerca la strada del giallo e lascia da parte quella family

“La Strada di casa 2” – Prima puntata di martedì 17 settembre 2019. Anticipazioni e trama. : Prima puntata, nella collocazione del martedì con la seconda serie de “La strada di casa 2“, la fiction di Raiuno con protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante Dela Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi. La fiction torna dopo la Prima serie trasmessa quasi due anni fa e che fu un successo partendo con oltre il 20% di […] L'articolo “La strada di casa 2” – Prima puntata di martedì 17 settembre 2019. Anticipazioni e trama. ...

La Strada di casa 2/ Anticipazioni e cast : dov'è Irene? Tracce di sangue in casa ma.. : La strada di casa 2 Anticipazioni e cast fiction Rai con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere. La scomparsa di Irene e di un bambino...

La Strada di Casa 2 - diretta prima puntata : la relazione di Milena : Ritorno a Cascina Morra: parte questa sera, martedì 17 settembre 2019, alle 21:25, su Raiuno, la seconda stagione de La Strada di Casa, che tanto bene aveva fatto in termini di ascolto durante la prima stagione di due anni fa. A tenere le fila dei nuovi episodi, co-prodotti da Rai Fiction e Casanova Multimedia, sarà ancora Alessio Boni, nei panni del protagonista Fausto Morra. La Strada di Casa 2, le ...

La Strada di casa 2 anticipazioni seconda puntata : Davide è il figlio segreto di Irene? : anticipazioni La strada di casa 2 24 settembre: Lorenzo Morra arrestato Le anticipazioni sulla seconda puntata della fiction La strada di casa 2 vi terranno col fiato sospeso perché si entrerà subito nel vivo della vicenda e per alcuni personaggi si prospetteranno periodi davvero bui e turbolenti; forse saprete a chi facciamo riferimento se avete […] L'articolo La strada di casa 2 anticipazioni seconda puntata: Davide è il figlio segreto ...

La Strada di Casa 2 : anticipazioni seconda puntata del 24 settembre 2019 : Lucrezia Lante della Rovere in La Strada di Casa 2 Il martedì di Rai1 si tinge di giallo con La Strada di Casa 2, secondo capitolo della fiction prodotta dalla Casanova Multimedia di Luca Barbareschi, con protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini. Nei nuovi sei episodi, infatti, non mancheranno misteri ed intrighi pronti a sconvolgere ancora una volta la vita della famiglia Morra ed appassionare i telespettatori. Al ...

LA Strada DI CASA 2 - seconda puntata. Anticipazioni di martedì 24 settembre : Anticipazioni seconda puntata della fiction La STRADA di CASA 2, in onda martedì 24 settembre 2019 in prima serata su Rai 1: I Morra sono sconvolti dall’arresto di Lorenzo per la scomparsa di Irene, ma Viola afferma di aver visto la ragazza in una farmacia notturna di Torino. Insospettito dal fatto che siano stati acquistati alcuni farmaci contro l’epilessia, Fausto pensa che la scomparsa di Irene sia collegata a quella (avvenuta nello stesso ...

La Strada di Casa 2 : tutti i personaggi : La Strada di Casa 2 La grande Casa dei Morra ha riaperto le sue porte, pronta ad accogliere con le sue storie e i tanti intrighi i telespettatori di Rai1. La Strada di Casa 2, nuovo capitolo della fiction diretta da Riccardo Donna, vede di nuovo assoluto protagonista Alessio Boni nel ruolo del capofamiglia Fausto. Al suo fianco ancora una volta Lucrezia Lante della Rovere nei panni della moglie Gloria, e Sergio Rubini in quelli del fedele amico ...

La Strada di casa 2 - trama seconda puntata : una strana scomparsa : Anticipazioni La strada di casa 2, seconda puntata: che fine ha fatto Irene? Stasera su Rai1 va in onda la prima puntata di La strada di casa 2 con Alessio Boni, Sergio Rubini e Lucrezia Lante Della Rovere. Cosa accadrà nella seconda puntata de La strada di casa 2 in onda il 24 settembre? Fausto, proprietario di Cascina Morra, esce dal carcere dopo aver scontato la pena di tre anni di detenzione per truffa. La sua famiglia è in festa perché il ...

La Strada Di Casa 2 prima puntata : trama e anticipazioni 17 settembre 2019 : LA Strada DI Casa 2 prima puntata. Stasera in tv martedì 17 settembre 2019 torna su Rai 1 la fiction con Alessio Boni con la seconda stagione. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Strada Di Casa 2 prima puntata: trama e anticipazioni 17 settembre 2019 La Strada Di Casa 2 prima puntata – episodio 1. Il commissario Leonardi ritrova Fausto Morra ...