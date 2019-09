La storia della bambina sul palco con Salvini che non era di Bibbiano

Basket - Mondiali 2019 : è l’ora della finale. Argentina e Spagna per l’oro - Luis Scola e Marc Gasol per la storia : Domenica 15 novembre, ore 14. E’ la data scolpita nella mente di 12 giocatori argentini e di altrettanti spagnoli: sarà quello il momento in cui l’ultima palla a due dei Mondiali di Cina 2019 sarà alzata. Pochi, forse nessuno, avrebbe scommesso su queste due formazioni all’inizio dell’avventura iridata. I quarti di finale, quelli sì, erano dati alla portata, anche in considerazione del fatto che gli incroci dei gironi ...

Karina Cascella dice la sua sulla fine della storia d’amore tra Ambra e Kikò : L’opinionista Karina Cascella dice la sua opinione riguardo la fine dell’amore tra Kikò e Ambra nata dentro la casa del “GF”. Dopo la notizia data del direttore Riccardo Signoretti, sono arrivate le conferme dei due interessati, ora che si è ormai diffusa, che ha sorpreso tutti quanti anche Karina Cascella, che non aveva mai sostenuto la coppia e che, ora che la notizia della separazione tra Kikò e Ambra è arrivata ecco ...

El corazón de Sergio Ramos - il lato segreto di uno dei calciatori più vincenti della storia : Il capitano del Real Madrid è uno dei calciatori più vincenti e famosi della storia recente: tutti conoscono Sergio Ramos, tantissimi possono dire di ricordare almeno una delle partite più importanti che ha giocato, la maggior parte degli appassionati ha ben presente almeno uno dei gol che ha segnato. El corazón de Sergio Ramos, il documentario dedicato al già iconico difensore spagnolo, getta però uno sguardo nuovo su un volto noto che in ...

Da mungitori a titolari d'azienda : la storia di Prem e Tarsem Singh - affogati nel liquame della loro stalla : Lavinia Greci L'azienda di Arena Po, nel Pavese, era a conduzione familiare: i due fratelli (cone le loro famiglie) gestivano uno dei più importanti allevamenti bovini della regione Lavoravano in uno dei più importanti allevamenti bovini del Pavese e ne erano diventati, negli ultimi anni, i titolari. Ma Prem e Tarsem Singh hanno perso la vita in un incidente sul lavoro, annegando nella vasca di liquami della loro azienda, insieme ad ...

Karina Cascella dice la sua sulla fine della storia d’amore tra Ambra e Kikò : L’opinionista Karina Cascella dice la sua opinione riguardo la fine dell’amore tra Kikò e Ambra nata dentro la casa del “GF”. Dopo la notizia data del direttore Riccardo Signoretti, sono arrivate le conferme dei due interessati, ora che si è ormai diffusa, che ha sorpreso tutti quanti anche Karina Cascella, che non aveva mai sostenuto la coppia e che, ora che la notizia della separazione tra Kikò e Ambra è arrivata ecco ...

Gli “Amanti di Modena” erano due uomini : “La prima coppia arcobaleno della storia” : Da un'analisi innovativa condotta sullo smalto dei denti, i ricercatori universitari hanno scoperto che i due "Amanti di Modena" erano due uomini. Dal 2014, grazie a un progetto di restauro e valorizzazione, la tomba con i due scheletri è visitabile nelle sale del Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena.Continua a leggere

Formula 1 - Brawn fa impazzire i tifosi della Ferrari : “Leclerc come Schumacher - la storia inizia a ripetersi” : Il direttore sportivo della Formula 1 si è lanciato in un sorprendente paragone, ricordando la doppia vittoria di Schumi a Spa e Monza nel 1996 L’ultimo pilota della Ferrari a vincere consecutivamente a Spa e Monza fu Michael Schumacher, tredici anni dopo la storia si ripete con Charles Leclerc. photo4/Lapresse Non vincerà di certo il Mondiale, visto il gap accumulato da Hamilton, ma il monegasco ha senza dubbio scalzato Sebastian ...

Ha vinto il più alto premio della storia al Superenalotto ma non si è mai fatto vivo : adesso i 209 milioni rischiano di tornare allo Stato : E’ in assoluto il vincitore più fortunato e – almeno teoricamente – più ricco della storia della lotteria in Italia, ma a ritirare il suo premio milionario non si è ancora presentato. A dare notizia di questa vicenda che sta facendo scalpore in tutta la penisola è il quotidiano “il Giorno“. La tabaccheria in cui è Stato venduto il tagliando da 209 milioni si trova a Lodi, ed è il bar tabacchi Marino. Il fatidico e ...

Mondiali Basket 2019 – Ricky Rubio trascina la Spagna sulla Polonia : è il miglior assistman della storia della competizione : La Spagna supera la Polonia 90-78 e accede alla semifinale dei Mondiali di Basket 2019 trascinata da Ricky Rubio: il playmaker firma 9 assist e diventa il miglior assistman della storia della competizione Dopo l’impresa dell’Argentina sulla Serbia, i Mondiali di Basket 2019 vedono un’altra squadra in semifinale. La Spagna di coach Scariolo ha superato la Polonia 90-78 trascinata da uno straordinario Ricky Rubio capace di mettere insieme 19 ...

“Addio maestro”. Artista a tutto tondo - ha cambiato la storia della fotografia : Addio Robert Frank. È morto a Inverness, in Canada, lunedì scorso. Aveva 94 anni ed era considerato uno dei più grandi fotografi del Novecento. La notizia è stata data oggi dal New York Times e confermata dalla galleria Pace-MacGill Gallery di Manhattan, New York, che lo rappresentava. Frank era noto soprattutto per The Americans, un libro che raccoglieva le foto scattate da Frank viaggiando in 48 stati americani a metà degli anni Cinquanta, con ...

Infantino incontra Trump per i Mondiali 2026 negli Usa : “Sarà la più grande organizzazione della storia” : L’edizione della Coppa del Mondo di calcio del 2026 si svolgerà negli Usa, in Canada e in Messico. A tal proposito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato alla Casa Bianca il presidente della Fifa Gianni Infantino. Trump ha dichiarato di essere “molto felice” per come procede organizzazione dei Mondiali del 2026. Inoltre il presidente degli Usa ha chiesto espressamente che vengano aumentati gli sforzi ...

Luca Dotto - dopo la schermitrice Rossella Fiamingo arriva la nuova storia con Greta - modella di intimo : Vacanze di fuoco per il nuotatore Luca Dotto. Il 29enne, campione europeo nei 100 metri stile libero, ha detto addio alla fidanzata Rossella Fiamingo, medaglia d'argento olimpica a Rio nella...

Storie Italiane - Stefano Oradei commosso parla della storia finita con Veera Kinnunen : Adesso parla lui. Lui è Stefano Oradei, ballerino e coreografo, famoso per aver fatto parte per anni dei ‘maestri’ di Ballando con le stelle. Lei è Veera Kinnunen, ballerina e coreografa svedese, anche lei nel cast del talent danzante di Milly Carlucci. Insieme da 11 anni la loro storia d’amore si è conclusa in maniera alquanto brusca questa primavera, con discussioni fotografate e finite sul settimanale Oggi e scuse in diretta ...

The Spy - la vera storia della più famosa spia del Mossad - : Niccolò Sandroni The Spy ci regala un Sacha Baron Cohen inedito per una serie tv basata sull’incredibile vera storia di Eli Cohen, celebre spia del Mossad The Spy è l’ultimo ritrovato del genere spionistico in campo seriale e vede protagonista Sacha Baron Cohen, in una coproduzione tra Netflix e Canal+. Sacha Baron Cohen è l’anima di The Spy, più che una serie tv un film a puntate, in cui il suo personaggio, Eli Cohen, da semplice ...