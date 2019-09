La prima pagina del Corriere dello Sport sulla serata di Champions

Google cambia algoritmo per apparire in prima pagina : Google applica un nuovo aggiornamneto al suo motore di ricerca che è il più utilizzato al mondo per ricerche di qualsiasi tipo. Il nuovo algoritmo a differenza di quello precedente prevede di premiare l'articolo che Google ritiene più significativo e con contenuti originali fornendo al post il posizionamento migliore e per un tempo più lungo.

La prima pagina del Corriere dello Sport – Ancelotti : “Mi vergogno del San Paolo” : Il quotidiano Sportivo mette in prima pagina le parole di disappunto dell’allenatore del Napoli sullo stato degli spogliatoi del San Paolo quando mancano tre giorni alla prima gara casalinga nell’impianto di Fuorigrotta. Il Napoli ha espressamente chiesto di poter disputare i primi due incontri della stagione in trasferta,per agevolare i lavori di ristrutturazione del San Paolo che avrebbero dovuto essere portati avanti durante il ...

prima pagina del CorSport : “Napoli a reazione” : “Basta la vecchia”, titola la Prima pagina del Corriere dello Sport, per la Juve che non esalta, ma vince contro il Parma schierando in campo Higuain e con un gol di Chiellini Mentre grande esaltazione per il “Napoli a reazione” che va a segno quattro volte con i suoi attaccanti e batte in casa la Fiorentina. L'articolo Prima pagina del CorSport: “Napoli a reazione” sembra essere il primo su ilNapolista.