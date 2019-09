La nave Ocean Viking ha soccorso 48 migranti al largo della Libia

Migranti - Ocean Viking a Lampedusa. L’esplosione di gioia a bordo della nave : Immagini girate a bordo della nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, nel momento in cui gli operatori comunicano agli 82 Migranti salvati che si trovano da sei giorni a bordo dell’imbarcazione che e’ stato finalmente assegnato un porto sicuro. Quel porto sicuro e’ l’isola di Lampedusa. Immediatamente sulla nave esplode la gioia, con balli e canti. L'articolo Migranti, Ocean Viking a ...

Ocean Viking - Italia assegna porto alla nave con 82 migranti. Salvini : “Porti aperti senza limiti” : La nave delle ong Ocean Viking con 82 persone a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso Lampedusa: dopo giorni di stallo l'Italia ha finalmente assegnato un porto sicuro alla nave umanitaria. Ma il sindaco di Lampedusa non ci sta: "La nave era più vicina alla Sicilia, non siamo idioti. La nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi".Continua a leggere

Una donna incinta e suo marito a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta : Una donna incinta e suo marito che erano a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta. La Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, si trovava da qualche giorno nella zona SAR libica con

Migranti - donna incinta evacuata da nave Ocean Viking : Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono appena stati evacuati dalla nave Ocean Viking verso Malta

OCEAN VIKING - ZINGARETTI : 'nave DEVE SBARCARE'/ Pd in coro : 'Migranti in Italia' : OCEAN VIKING, ZINGARETTI a Conte e M5s: 'NAVE entri subito in Italia': 84 migranti a bordo. Pigozzi: 'Migranti vittime di violenze sessuali e fisiche'.

Migranti : nave Ocean Viking fa rotta verso Nord - chiesta evacuazione donne incinta : Palermo, 11 st. (AdnKronos) – La nave Ocean Viking, di Sos Mediterranée e Msf, sta lasciando la zona Sar, e sta facendo rotta verso Nord dopo aver fatto richiesta alle autorità marittime di Italia e Malta di una evacuazione medica per la donna incinta di nove mesi soccorsa tre giorni fa. A bordo ci sono 84 naufraghi. La nave Ocean Viking ha virato verso Nord “per avvicinarsi alla possibile posizione dell’evacuazione ...

Migranti : nave Ocean Viking ancora in acque internazionale - in attesa di un porto sicuro : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l’offerta e ha chiesto aiuto a Italia e Malta. In un primo momento erano state salvate 5o persone, poi, due giorni fa, altre 34 ...

Ocean Viking - Zingaretti : "La nave deve sbarcare" : Il nuovo esecutivo di Giuseppe Conte ha appena incassato la fiducia del Parlamento ed è già al banco di prova sul fronte dell'immigrazione, con la nave Ocean Viking in cerca di un porto in cui far sbarcare gli 84 migranti soccorsi tra domenica scorsa e la giornata di ieri.La nave gestita dall'ong SOS Méditerranée e MSF ha prontamente rifiutato l'offerta arrivata dalla Libia, non considerata un porto sicuro, ed è in attesa di una risposta da ...

Ocean Viking - Zingaretti : “Quella nave deve entrare senza se e senza ma” : “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Così il segretario Pd Nicola Zingaretti a DiMartedì su La7 sull’ultimo caso di migranti soccorsi da una ong la cui imbarcazione – la Ocean Viking – chiede di approdare a un porto italiano. Altri 34 migranti sono stati presi a bordo dall’imbarcazione che continua a navigare in area SAR libica con 84 persone soccorse. Finalmente a Malta, invece, gli ultimi ...

Migranti - nave Ocean Viking salva 50 persone al largo della Libia. Commissione Ue coordina la ripartizione di quelle sulla Alan Kurdi : Primo giorno in mare a bordo di una nave delle ong per le 50 persone salvate dalla Ocean Viking domenica pomeriggio. Decimo per i 13 che si trovano sulla Alan Kurdi, l’imbarcazione della Sea.Eye, dal 31 agosto al largo di Malta. Mentre per la nave di Sos Méditerranée e Msf si attendono segnali dall’Unione europea e dalle autorità italiane per sapere in quale porto poter attraccare, per quella di Sea-Eye è arrivata la notizia che la ...