La maggioranza di Governo divisa già al primo voto | il Pd vota col centrodestra

**Governo : su ira renziani stupore maggioranza Pd - ‘mai fatto nome toscano’** : Roma, 13 set. (AdnKronos) – E’ stata accolta con “stupore” dalla maggioranza Pd, la protesta di big dell’area renziana, da Maria Elena Boschi a Francesco Bonifazi, per la mancata rappresentanza della Toscana nel governo Conte 2. A quanto viene riferito, non sarebbe mai stato posto un ‘caso’ Toscana durante la trattativa per la composizione del governo né tantomeno avanzato il nome di un esponente ...

Governo : Marcucci - ‘abbiamo ambizione di ampliare maggioranza’ : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo avere l’ambizione di ampliare il consenso a questo Governo, soprattutto penso in occasione della manovra. Comunque non ne vedo la necessità, ma potrebbe essere un’opportunità”. Lo ha detto Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, alla Stampa estera. L'articolo Governo: Marcucci, ‘abbiamo ambizione di ampliare maggioranza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fiducia governo Conte bis al Senato : risultati voto e nuova maggioranza : Fiducia governo Conte bis al Senato: risultati voto e nuova maggioranza Fiducia governo Conte bis: dopo il voto alla Camera di lunedì 9 settembre dove l’esecutivo nato dalla intesa tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali ha avuto il voto favorevole alla Fiducia di 343 deputati, arriva l’ok anche dall’Aula del Senato. Fiducia governo Conte bis al Senato, i numeri della nuova maggioranza Nella ...

Governo Conte 2 - le difficoltà non tarderanno. E la causa non si trova nella maggioranza : di Andreina Fidanza Con la nascita dell’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario europeo per gli affari economici e monetari, si sta delineando per il Bel Paese una stagione politica di un certo peso internazionale. Utopistica fino ad un mese fa, sempre più concreta e con tanto di endorsement da più di una cancelleria europea nella settimana appena trascorsa. Ma se sul fronte europeo tutto sembra ...

**Governo : pallottoliere Senato - maggioranza tra 169 e 173** : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Si parte da 169”. Ambienti parlamentari della maggioranza contano che oggi la fiducia al Conte 2 dovrebbe partire da quella quota. Ma altri voti potrebbero arrivare e l’asticella è fissata tra 169 e 173 voti. I voti dei 5 Stelle sono 105: non vota Gian Luigi Paragone e un Senatore assente per malattia. Anche nel Pd c’è un assente per malattia e Matteo Richetti non dovrebbe ...

Voto di fiducia governo Conte bis : risultati e numeri nuova maggioranza : Voto di fiducia governo Conte bis: risultati e numeri nuova maggioranza Il governo Conte bis ha superato la prova del Voto di fiducia alla Camera. La fiducia è passata con 343 sì su un totale di 609 presenti di cui 3 astenuti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dunque incassato la fiducia sostenuto della maggioranza composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali. La giornata: Il discorso di Conte si è ...

Governo Conte bis : Camera e Senato - i numeri della nuova maggioranza : Governo Conte bis: Camera e Senato, i numeri della nuova maggioranza Il Governo Conte bis è pronto a incassare la fiducia sia alla Camera che al Senato. Primo step a Montecitorio, dove il premier ha pronunciato già un lungo discorso sulle priorità di questo Governo M5S-PD. Un esecutivo di rottura rispetto a quello gialloverde: un Governo dal volto umano – con un possibile cambio di rotta sulle politiche migratorie e ...

Governo - il giorno della fiducia alla Camera e della linea di Conte : Europa più giusta - manovra con equità - lealtà in maggioranza : Tanta Europa. Non per sfidarla, ma per cambiarla da dentro. Ci sono un rapporto ristabilito e rinsaldato con Bruxelles, certo, l’apertura di credito personale ricevuto dai leader. Ma c’è anche ciò che il nuovo Governo cercherà di modificare nell’Unione Europea: la politica economica, finalmente più rivolta agli investimenti e alle iniezioni per la crescita, ma anche quella sulle migrazioni che è uno dei punti fissati nella sua ...

Autonomia - la prima prova del governo. Fontana : “Ci diano la scuola o facciamo legge”. Ma la sfida Nord-Sud è anche in maggioranza : prima il Nord è superato, almeno per ora. Occhio al Nord, invece, quello sì. prima ancora di ottenere la fiducia delle Camere uno dei fronti già aperti per il governo Conte 2 è a destra e a sinistra del Po. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha annunciato un giro di visite ai governatori che già erano sul piede di guerra quando la Lega era al governo, quello lombardo Attilio Fontana e quello veneto Luca Zaia, figurarsi ora che ...

Governo - numeri risicati al Senato : a conti fatti la maggioranza potrebbe arrivare a 181 : Lunedì prossimo ci sarà il primo appuntamento parlamentare per il Governo Conte-bis, definito anche giallo-rosso per la "strana alleanza" tra Pd e M5S. Il premier infatti si presenterà alla Camera per il voto di fiducia. Il giorno successivo, martedì, stessa operazione al Senato, dove i numeri sarebbero ben più ristretti rispetto a quelli di Montecitorio. Ricordiamo, infatti, che dovranno essere i due rami del Parlamento a sancire o meno la ...

Rai - col nuovo governo si va verso il cambio di maggioranza in cda : Foa rischia la presidenza. E in azienda via ai riposizionamenti : Il presidente della Rai Marcello Foa ritorna nel mirino. E ora rischia il posto. Il cambio di governo e il Conte 2, con la nuova alleanza tra Pd e 5 Stelle, si farà sentire anche a Viale Mazzini. Dove si prospetta anche qui un cambio di maggioranza, con i consiglieri espressione di 5 Stelle e Pd a fare asse con il rappresentante dei dipendenti Riccardo Laganà. Nei corridoi di Viale Mazzini per ora siamo alle chiacchiere informali e ai primi ...

Crolla la Lega - ma il nuovo governo Conte non ha la maggioranza nel Paese : Salvini punito dai sondaggi che registrano un vero e proprio crollo dei consensi. A guadagnare di più è il Movimento 5...

Governo Conte 2 - verso i voti di fiducia : la cintura di sicurezza della maggioranza? Dai gruppi misti. Al Senato quota 170 è vicina : C’è chi si dispiace di non essere stato chiamato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre formava il Governo, c’è chi un po’ se la tira dopo tutta la fatica per abbattere Matteo Salvini (che poi si è abbattuto da solo): “Prima sentiamo il discorso e poi decidiamo cosa votare”. Ci sono gli insospettabili come gli ex alfaniani di Civica Popolare, guidati da Beatrice Lorenzin, ora sostenitori del Governo ...

Governo : Biancofiore - ‘maggioranza M5S-centrodestra - in sintonia con italiani’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Il Presidente Conte se vuole confermare di essere avvocato del popolo, non cerchi una maggioranza restauratrice coi perdenti democratici, ma con coloro che sono in sintonia con la volontà degli italiani e che hanno vinto le elezioni il 4 marzo del 2018 insieme al Movimento. E’ ancora in tempo e solo così difende il popolo , in caso di ribaltone lo offende”. Lo dice Michaela Biancofiore, ...