La Lega Serie A non punirà il Cagliari per i cori razzisti a Romelu Lukaku

Incontro «cordiale e proficuo» tra Mediapro e Lega Serie A : L'Incontro tra i vertici della Serie A e Mediapro, si è tenuto oggi a Barcellona, in Spagna. Un Incontro cordiale e proficuo, da quanto trapela dalla Spagna, dove si è parlato anche delle garanzie economiche che erano state richieste dalla massima Lega calcistica italiana. Il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché e l'ad Luigi De Siervo sono volati ieri a Barcellona e dopo una cena in serata, hanno avuto i ...

Assemblea Lega Serie B - completato il Consiglio direttivo : Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti tutte le società. Dopo le comunicazioni del presidente, l’Assemblea ha eletto i nuovi membri a completamento del Consiglio direttivo. Insieme a Mauro Balata, al vicepresidente Marco Mezzaroma, ai consiglieri Massimiliano Santopadre, Daniele Sebastiani e Paolo Rossi, ci saranno Giuseppe Corrado e Oreste Vigorito. I due consiglieri indipendenti sono invece Mauro Pizzigati, noto e stimato avvocato ...

Serie B - Assemblea di Lega il 12 settembre : i punti all’ordine del giorno : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per giovedì 12 settembre 2019, alle ore 12.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL giorno 1. Verifica poteri; 2. Elezione dei componenti del Consiglio ...

Chiusi 114 siti internet illegali - la nota della Lega Serie A : La Lega Serie A esprime “la massima soddisfazione per l’operazione ‘Free Football’, portata a termine dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia congiuntamente al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, che ha portato alla chiusura di 114 siti internet che diffondevano ilLegalmente, sia in diretta che on demand, contenuti “pirata” incentrati ...

Partite e serie tv trasmesse ilLegalmente - bloccati 114 siti web : Partite e serie tv trasmesse illegalmente.Individuati e bloccati dalla Guardia di finanza di Brescia 114 siti internet

Milano Finanza : l’abbonamento mensile al canale tv Lega Serie A sarà di 30 euro : La Lega Serie A e Mediapro stanno lavorando all’accordo per il canale tv della Lega. Si attende di raggiungere l’intesa per i diritti del campionato di calcio del triennio 2021-24. Milano Finanza anticipa il prezzo dell’abbonamento mensile al canale tv: 30 euro. Sul quotidiano finanziario si legge: “La Serie A all’ultima asta ha incamerato solo 973 milioni su base annua per i match da trasmettere sul mercato interno. Una ...

La Lega lavora a Serie A TV : quanto potrebbe costare : Costo Serie A TV – Un abbonamento mensile da 30 euro con cui vedere tutte le partite del campionato di Serie A a partire dal triennio 2021-2024. Sarebbe questo, secondo quanto riportato dal settimanale Milano Finanza, il costo dell’abbonamento mensile al canale tv della Lega di Serie A su cui si starebbe ragionando in Via […] L'articolo La Lega lavora a Serie A TV: quanto potrebbe costare è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Caso IMG - si muove la Lega Serie A : Si muove la Serie A sul Caso Img. Dopo le richieste di danni da parte di Torino, Fiorentina e Chievo, la Lega infatti vuole intervenire in prima persona sul Caso. I tre club sono passati all’azione contro IMG (unica società ancora attiva, considerando che le altre sono in liquidazione), chiedendo un risarcimento di 554,6 milioni […] L'articolo Caso IMG, si muove la Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Lega Serie A - incontro con Mediapro il 16 e il 17 settembre : Il Consiglio di Lega si dovrebbe tenere il 23 settembre dopo l’incontro che i massimi vertici della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè e l’ad Luigi De Siervo, avranno con Mediapro. L’incontro, che era programmato per il 2 settembre a Barcellona, ed era stato annullato a causa dei problemi Legati alla cancellazione di voli per maltempo, è previsto, a quanto apprende l’Adnkronos, per il 16 e 17 settembre, sempre ...

La Lega Serie A annuncia un’iniziativa contro il razzismo per ottobre : La Lega Serie A ha diffuso una nota in cui condanna fermamente l’episodio di razzismo che ha coinvolto ieri l’interista Romelu Lukaku. Nel documento si legge: “La Lega Serie A si è sempre schierata contro ogni forma di discriminazione ed è fortemente impegnata a contrastare un odioso fenomeno che, pur perpetrato da pochi stupidi, danneggia tutto il sistema”. Per questo motivo, nel mese di ottobre, aggiunge la Lega, sarà ...

Lega Serie A - condannati fermamente gli episodi di razzismo di Cagliari : iniziativa ad ottobre : Il Presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, e l’Amministratore DeLegato, Luigi De Siervo, esprimono la ferma condanna della Lega Serie A in relazione all’episodio di razzismo che ha visto coinvolto il calciatore nerazzurro Romelu Lukaku. La Lega Serie A si è sempre schierata contro ogni forma di discriminazione ed è fortemente impegnata a contrastare un odioso fenomeno che, pur perpetrato da pochi stupidi, danneggia tutto il ...

Ami i Legal drama? Le serie TV di avvocati che devi vedere : Giudici, tribunali, avvocati alla ricerca di giustizia: i legal drama appassionano da sempre il pubblico del piccolo schermo. Nelle serie TV di avvocati, i casi giudiziari si mescolano quasi sempre con le storie dei protagonisti, che devono bilanciare la carriera con la vita privata. Una missione non facile, ma che ognuno di loro affronta a modo proprio. Scopriamo insieme quali sono i legal drama da non perdere. Perry ...

