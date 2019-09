La guardia costiera salva 90 migranti | Malta rifiuta il trasbordo

I giallorossi s'inchinano a Malta. I migranti sulla guardia costiera : Alessandra Benignetti ? Continua l'assalto dei migranti a Lampedusa: sbarcati altri 46... L'eurobidone sugli immigratiLa Guardia costiera italiana ha soccorso un'imbarcazione con 90 migranti in difficoltà nelle acque Sar maltesi. L'allarme è stato lanciato nella serata di ieri dagli attivisti di Alarm Phone Il governo giallorosso già china la testa. Circa 90 migranti sono stati soccorsi attorno alle 4.40 del ...

Migranti - 90 naufraghi salvati nella notte dalla guardia Costiera : Alessandra Benignetti La Guardia Costiera italiana ha soccorso un'imbarcazione con 90 Migranti in difficoltà nelle acque Sar maltesi. L'allarme è stato lanciato nella serata di ieri dagli attivisti di Alarm Phone Circa 90 Migranti sono stati soccorsi attorno alle 4.40 del mattino dalla Guardia Costiera italiana in acque Sar maltesi. Lo rendono noto su Twitter i volontari di Alarm Phone, l'associazione che si occupa di monitorare e ...

Migranti : Alarm phone - ’90 persone salvate nella notte dalla guardia costiera’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Una Buona notizia: 90 persone salvate dalla Guardia costiera. La barca con circa 90 persone a bordo è stata soccorsa! Dopo che abbiamo allertato le autorità #Maltesi e Italiane, la Guardia costiera italiana ha mandato due barche per il salvataggio, che è andato a buon fine e confermato alle 4.40. Benvenuti in #Europa!”. E’ quanto scrive su Twitter Alarm phone dopo l’allarme ...

Strage dei bambini - a processo gli ufficiali della Marina e della guardia costiera : I responsabili delle sale operative di Roma rinviati a giudizio per rifiuto d'atti d'ufficio e omicidio colposo. Nel naufragio del peschereccio preso a mitragliate da una motovedetta libica morirono 268 profughi siriani, tra cui sessanta minori. Chiesta l'archiviazione della comandante Catia Pellegrino, ma i sopravvissuti si oppongono Così li ho visti morire" Così l'Italia ha lasciato annegare 60 bambini: in esclusiva le telefonate del ...

**Migranti : iniziato trasbordo naufraghi da Ocean su motovedette Gdf e guardia costiera** : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – E’ iniziato poco fa, a poche miglia da Lampedusa, il trasbordo degli 82 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. I migranti, tra cui numerosi bambini, dopo il trasbordo verranno portati nell’hotspot di Lampedusa e poi da qui, portati prima in Sicilia e poi redistribuiti nei paesi europei che hanno detto di essere ...

Natante inizia ad imbarcare acqua : diportisti in difficoltà soccorsi dalla guardia costiera in Calabria : Tre diportisti erano in difficoltà dopo che il loro Natante ha iniziato ad imbarcare acqua. In loro soccorso, nel tratto di mare antistante il comune di San Ferdinando, è arrivata la Guardia costiera di Gioia Tauro. Ricevuta la segnalazione dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, una motovedetta specializzata nella ricerca e nel soccorso anche in condizioni meteo-marine avverse ha preso il largo raggiungendo il luogo ...

Migranti in arrivo dalla Libia - strani movimenti nel Mediterraneo. La resa della guardia costiera : Se il governo apre le porte alla Ocean Viking potrebbe esserci un'invasione di immigrati in arrivo dalla Libia. Lo confessa una fonte, in prima linea sul fronte dell'immigrazione, a il Giornale. "Se il nuovo esecutivo riapre i porti alle Ong, la Guardia costiera libica sarà demotivata a fermare i go

Concorsi guardia di Finanza - di Frontiera e Costiera : invio domande entro ottobre : Il Comando Generale della Finanza e l'Agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera hanno indetto due Concorsi pubblici, per il reclutamento di profili competenti da dislocare presso le proprie strutture situate sul territorio nazionale ed estero. Bando di Concorso a ottobre Il Comandante Generale ha diffuso per l'anno 2019 una procedura di selezione, per l'arruolamento di 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di ...

Venezia : incidente a bordo peschereccio - marittimo soccorso da guardia Costiera : Venezia, 10 set. (AdnKronos) - La segnalazione è arrivata nel cuore della notte di oggi 10 Settembre alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia: il Motopeschereccio “Vichingo”, a 25 miglia dalla costa di Chioggia, richiedeva assistenza medica per l’incidente che ha visto coinvolto un