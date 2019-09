Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) L’attaccante russo Alexanderera stato condannato a un anno e 6 mesi, assieme al giocatore del Krasnodar Pavel Mamaev, in seguito al coinvolgimento in una serie di risse, adesso è uscito dalper buona condotta, adesso ha trovato un nuovo accordo con lo, il contratto del calciatore era in scadenza. L’agente Yuri Padalko ha confermato: “Sì, abbiamoto un nuovo contratto con lo”. Negli ultimi 4 mesiha continuato ad allenarsi giocando alcune partitelle con gli altri detenuti ed in caso di impiego in coppe europee sarebbe il primo calciatore a disputare la Champions League da ex detenuto. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolodalcon loCalcioWeb.

DiMarzio : #Kokorin, fine di un incubo: esce dal carcere e firma il nuovo contratto con lo #Zenit - CalcioWeb : #Kokorin esce dal carcere e firma con lo Zenit - GGrs74 : RT @cmdotcom: Nuova vita #Kokorin: esce dal carcere e firma per lo #Zenit. Pupillo di #Capello, colpì a sediate un funzionario di #Putin ht… -