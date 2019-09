Juventus | Sarri risponde alla frecciata di Conte | “sto dalla parte del più forte? Penso

Atletico Madrid-Juventus - Simeone non si fida : “Sarri non è Allegri - ho in mente cosa fare. Ronaldo? Un animale” : Il Cholo ha presentato in conferenza stampa il match contro la Juventus, facendo luce sugli errori da non commettere Vigilia di Champions League per l’Atletico Madrid, che domani affronterà al Wanda Metropolitano la Juventus di Maurizio Sarri. Un match complicato che Diego Simeone sta già preparando ormai da qualche giorno, guardando e riguardando le partite già giocate contro i bianconeri lo scorso anno. Marco ...

Atletico-Juventus - Sarri : “Squadra non pronta per rotazione. Pjanic…” : “Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte in uno stadio complicato, poi è la prima e può sempre indirizzare il girone”. Esordisce così ai microfoni di Sky il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, alla vigilia dell’esordio in Champions League in casa dell’Atletico Madrid. “Pjanic è a disposizione, vedremo se giocherà dall’inizio o no. Non ha problemi muscolari, quindi è disponibile. La ...

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID Juventus/ Higuain una certezza per Sarri : PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID JUVENTUS Champions League: diretta tv, le scelte dei due allenatori. Gonzalo Higuain è una certezza per Sarri.

INFORTUNIO HIGUAIN - SALTA ATLETICO Juventus?/ Tegola per Sarri : si scalda Dybala : Gonzalo HIGUAIN in dubbio per ATLETICO Madrid-Juventus dopo botta alla coscia destra: allarme infortuni per la Champions, Douglas Costa ko. Pjanic..

Juventus - infortunio Higuain : non solo Pjanic e Douglas Costa - allarme per Sarri : infortunio Higuain- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Maurizio Sarri potrebbe fare a meno di Gonzalo Higuain in vista dell’imminente match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema alla coscia destra, problema che potrebbe spingere l’ex Chelsea a dare forfait in vista dell’imminente sfida del Wanda Metropolitano. Ko improvviso […] L'articolo Juventus, ...

Fiorentina-Juventus - Montella conferma Boateng : doppia novità per Sarri : FIORENTINA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI- La 3^ giornata scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo. Aprirà le danze la sfida tra Fiorentina-Juventus, match in programma sabato alle ore 15:00. Poche novità per Vincenzo Montella, il quale si affiderà al 4-3-3 con Boateng in posizione di centravanti. Chance dal 1′ per Ribery, il quale […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Montella conferma Boateng: doppia novità per Sarri proviene ...

Juventus - infortunio Higuain : altra tegola per Sarri - i tempi di recupero : infortunio Higuain- Piove sul bagnato in casa Juventus. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria juventina, mister Sarri potrebbe fare a meno di Higuain in vista del match di mercoledì serà contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema al muscolo della coscia e la sua partecipazione all’esordio stagione in Champions League resta […] More

Sarri-Conte - scintille : alta tensione tra Juventus ed Inter - la corsa scudetto è già partita : Con il posticipo di oggi tra Torino e Lecce si chiude la terza giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Si ferma la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina, una brutta partita per la squadra di Sarri con i viola che avrebbero meritato bottino pieno. In questo avvio di stagione la Juventus ha convinto soltanto per 60 minuti contro ...

Gazzetta distrugge la Juve di Sarri : “Juventus sovrastata - svampita come non mai! E gli alibi ci sono : il caldo - le Nazionali - la Champions…” : Gazzetta contro Sarri L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport critica in modo pesante la Juventus vista ieri contro la Fiorentina. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Non era la Juve perché senza furore, specialità della casa; perché la squadra concentrata e cinica per antonomasia, in un minuto, prima con Szczesny, poi con De Ligt, ha rischiato di farsi gol da sola, svampita come mai. Non era la Juve perché non ha ...

Juventus - bordata di Conte a Sarri : “Stia tranquillo - ora è dalla parte forte” : Juventus – La Serie A torna a divertire, ed è subito Inter Juve per il titolo. Tre vittorie nelle prime tre giornate, meglio di così il campionato dell’Inter non poteva iniziare. Dopo aver battuto Lecce e Cagliari, la compagine nerazzurra supera anche l’ostacolo Udinese e, in attesa di vedere cosa farà il Torino lunedì sera, si prende la vetta della classifica in solitaria […] More

Sulla maglia della Juventus (e sul marketing) Sarri ha ragione da vendere : Anche Maurizio Sarri ha ragione. Succede. E ieri è successo. L’allenatore toscano è comprensibilmente trasalito ieri alla vista della maglietta indossata dalla Juventus a Firenze. Una divisa da far strabuzzare gli occhi. Pantaloncini rossi – non siamo così attenti alle divise della Juve, ma a memoria non ne ricordiamo – e poi una maglietta bianca con bordi e scritte rosse. Tra il Bari e il Salisburgo. O altre squadre. Di certo ...

Fiorentina-Juventus - Sarri preoccupato per l’infortunio di Douglas Costa : Brutta partita per la Juventus nella gara di campionato contro la Fiorentina, scialbo 0-0 e poche occasioni da gol. Intervista di Sarri ai microfoni di Sky Sport. “Non abbiamo fatto una partita di alto livello dal punto di vista tecnico. Situazione complicatissima perché la Fiorentina ha fatto una buona gara, e noi invece abbiamo dovuto rinunciare a tre cambi, in questo momento della stagione fa tanta differenza giocare alle 15 o ...

Fiorentina-Juventus 0-0 - poche emozioni al “debutto” di Sarri : Termina 0-0 il primo anticipo della 3 giornata di Serie A che metteva di fronte Fiorentina e Juventus. Match non particolarmente emozionante quello andato in scena al Franchi, con la squadra di Montella, reduce da due ko di fila, a caccia dei primi punti stagionali. Gli uomini di Sarri, al debutto in campionato sulla panchina bianconera dopo la polmonite, alla ricerca del tris dopo i due primi successi. Non e' bastata una prova di carattere e ...

