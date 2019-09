Juventus | infortunio Pjanic | occhio alla novità in vista dell’Atletico Madrid

INFORTUNIO HIGUAIN - SALTA ATLETICO Juventus?/ Tegola per Sarri : si scalda Dybala : Gonzalo HIGUAIN in dubbio per ATLETICO Madrid-Juventus dopo botta alla coscia destra: allarme infortuni per la Champions, Douglas Costa ko. Pjanic..

Juventus - infortunio Douglas Costa : suona l’allarme - ecco quando tornerà : infortunio Douglas Costa- Partito con il piede giusto in questo inizio di stagione, Douglas Costa è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida del Franchi contro la Fiorentina. Problema al muscolo flessore e tempi di recupero che potrebbero annunciarsi piuttosto lunghi. Detto questo, le condizioni dell’esterno brasiliano verranno […] More

Juventus - infortunio Higuain : non solo Pjanic e Douglas Costa - allarme per Sarri : infortunio Higuain- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Maurizio Sarri potrebbe fare a meno di Gonzalo Higuain in vista dell’imminente match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema alla coscia destra, problema che potrebbe spingere l’ex Chelsea a dare forfait in vista dell’imminente sfida del Wanda Metropolitano. Ko improvviso […] L'articolo Juventus, ...

Infortunio Higuain - ansia in casa Juventus : il Pipita in dubbio per l’Atletico : Infortunio Higuain – La Juventus è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Fiorentina, partita non entusiasmante dei bianconeri che hanno dovuto fare i conti con il sorpasso in classifica dell’Inter. Sfortunata la squadra di Maurizio Sarri, nel match contro i viola si sono fermate per Infortunio due pedine fondamentali: Douglas Costa e Pjanic. E non è finita, anche Gonzalo Higuain ha accusato un leggero problema ...

Fiorentina-Juventus - Sarri preoccupato per l’infortunio di Douglas Costa : Brutta partita per la Juventus nella gara di campionato contro la Fiorentina, scialbo 0-0 e poche occasioni da gol. Intervista di Sarri ai microfoni di Sky Sport. “Non abbiamo fatto una partita di alto livello dal punto di vista tecnico. Situazione complicatissima perché la Fiorentina ha fatto una buona gara, e noi invece abbiamo dovuto rinunciare a tre cambi, in questo momento della stagione fa tanta differenza giocare alle 15 o ...

Juventus - doppio infortunio! Sarri perde due titolari : Pjanic e Costa : Fiorentina-Juventus, ko due titolari bianconeri Fiorentina-Juventus pochi minuti di gioco, e si infortuna Douglas Costa. Si pensa ad un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato Federico Bernardeschi, preso a fischi dai tifosi viola già nel prepartita. Al 43′ Sarri perde un un’altro titolare Douglas Costa che si ferma per infortunio muscolare, sostituito da Bentancur. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...

Juventus - infortunio Ramsey; Sarri fa chiarezza : “Ecco quando tornerà” : infortunio RAMSEY- Continuano a tener banco le condizioni fisiche di Aaron Ramsey in questo inizio di stagione. Il centrocampista gallese, fermo ai box dopo un brutto infortunio rimediato nella passata stagione con la maglia dell’Arsenal, è pronto a far ritorno in campo per conquistarsi una maglia da titolare nelle gerarchie di Sarri. Detto questo, servirà, […] More

Juventus - infortunio De Sciglio : ultimissime e tempi di recupero : infortunio DE Sciglio- La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro la Fiorentina, ma Sarri dovrà fare a meno di De Sciglio, il quale ha rimediato un affaticamento al muscolo flessore, e stop che potrebbe prolungarsi ancora per diverse settimane. Il terzino bianconero potrebbe stare fermo per circa 15 gironi, anche se le sue […] More

Juventus - infortunio Ramsey : aggiornamenti - c’è la data del ritorno in campo : infortunio Ramsey- Acquistato a parametro zero nel corso dell’estate, con accordo raggiungo già dallo scorso gennaio, Aaron Ramsey è pronto a debuttare in maglia bianconera in una gara ufficiale. Cresce l’attesa tra i tifosi bianconeri per vedere all’opera il centrocampista gallese. Tempi di recupero ancora da valutare, ma la sensazione è che il centrocampista sarà […] More

Juventus - infortunio Chiellini : novità sui tempi di recupero - i dettagli : infortunio Chiellini- Brutto ko con lesione del legamento crociato. La Juventus perde il suo capitano proprio all’inizio della stagione. Chiellini, già operato con intervento perfettamente riuscito, inizierà subito la sua maratona verso il ritorno in campo. Stando alle prime indiscrezioni, il difensore bianconero dovrà stare fermo per circa 5-6 mesi, ma tutto potrebbe dipendere da […] More

Juventus - infortunio De Sciglio : i bianconeri sperano che possa recuperare in un mese : La Juventus è pronta per preparare la terza giornata di Serie A, il 15 settembre ci sarà l'atteso match contro la Fiorentina, al rientro dei giocatori dalle nazionali. Proprio con l'Italia sono partiti Bonucci e Bernardeschi, mentre sia Chiellini che De Sciglio, infortunatisi di recente, sono rimasti a Torino. Per il capitano bianconero lo stop sarà molto lungo, dato che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore: dovrebbe rientrare ...