Juventus | gli ultras bianconeri diserteranno la trasferta di Madrid DETTAGLI

Clamoroso Juventus - le intercettazioni degli Ultras contro Cristiano Ronaldo : “quello non sa come funzionano le cose?” : Nella giornata di ieri blitz da parte della Polizia che ha arrestato alcuni Ultras della Juventus in relazione alla vendita illegale dei biglietti, ricattavano la società bianconera, il club ha deciso di denunciare il fatto, fino alla giornata di ieri con l’indagine che ha portato ad alcuni pesanti provvedimenti nei confronti degli Ultras. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno del Clamoroso. Un episodio riguarda anche ...

Crosetti : la Juventus ha denunciato gli ultras - gli altri club non la lascino sola : Battere il branco degli stadi si può fare, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, perché hanno nomi, cognomi e indirizzi. Basta andarla a prendere, come ha dimostrato la Juve denunciando i suoi tifosi, che tifosi proprio non sono. I 12 arresti e tutta l’indagine della Digos non sono solo una sorprendente novità, ma possono rappresentare un punto di svolta per il calcio italiano. Come spesso le accade in campo e nelle strategie ...

Ricatto alla Juventus : "Gli ultras possono distruggere il club" : Luca Fazzo Arrestati dieci boss della curva: tra loro Dino Mocciola, leader dei Drughi. La minaccia: "Dateci i biglietti o facciamo i cori razzisti". L'esposto della società «La Curva Sud è morta». Lo striscione appare ieri pomeriggio davanti all'Allianz, lo stadio della Juve. E verrebbe da dire: magari. Perché le carte dell'inchiesta che ha spedito in galera sei capi della Curva bianconera, e altri quattro ai domiciliari, raccontano ...

Juventus - così iniziarono le minacce degli ultras : “Non scherzate - siete quotati in borsa”. Tra i ricatti la finta contestazione a Bonucci : La stagione 2017/18 è conclusa. Il rapporto tra Juventus e ultras è finito sotto i riflettori dopo l’indagine della Dda di Torino, “Alto Piemonte”, la Commissione parlamentare antimafia si è attivata e anche la giustizia sportiva. Il 17 aprile 2018 il questore Francesco Messina chiede alla società di interrompere la cessione di biglietti gratuiti. A giugno Alberto Pairetto, supporter liaison officier del club di Andrea Agnelli, ha un compito ...

Ecco come agivano gli ultrà della Juventus : Minacce alla Juventus per ottenere biglietti a prezzi agevolati per l'attività di bagarinaggio o materiale sportivo da riciclare. Richieste estorsive anche ai bar dello stadio. Ecco, in un video dettagliato della polizia, come agivano gli ultrà bianconeri arrestati al termine dell'indagine della Digos. (Lapresse) Redazione ?

Arrestati gli ultras della Juventus - il segretario del Siulp : “indagine sia apripista” : Un “metodo mafioso” che ha condizionato “le modalita’ del tifo e i disordini organizzati” e che non è confinato solo a Torino. Sono le dichiarazioni del segretario del Siulp Felice Romano sull’indagine della Polizia che ha portato all’arresto dei capi ultra’ della Juve. “Quanto emerso a Torino, come ha detto il questore De Matteis puo’ essere radicato in molte altre citta’ ...

Juventus - violenze - intimidazioni agli steward e tifosi costretti a lasciare i loro posti : come gli ultras imponevano la loro “forza intimidatrice” : Dodici capi ultras della curva della Juventus sono stati arrestati dalla polizia al termine di un’indagine della procura di Torino. Le accuse sono associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. L’indagine è partita da una denuncia della società bianconera che era stata minacciata dagli ultras dopo che aveva deciso di non concedere più una serie di privilegi. I gruppi esercitavano il ...

Arrestati gli ultras della Juventus - il M5S : “espellere mafie e malviventi” : “Sono pienamente d’accordo con il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra: l’inchiesta di oggi sui 12 capi ultra’ della Juventus Arrestati conferma la necessita’ di accendere i riflettori su un mondo fatto di tante persone perbene che hanno solo voglia di tifare per la propria squadra e pochi malviventi che arrecano grande danno al mondo del calcio e allo sport in generale. Per questo e’ ...

Arresto ultras Juventus – La testimonianza shock del security manager : “biglietti in cambio di ‘partite tranquille’ - era una mediazione” : Alessandro D’Angelo, security manager della Juventus, ha riportato agli inquirenti alcune testimonianze shock riguardanti i ricatti che gli ultras perpetravano sistematicamente ai danni della società Nella mattinata di oggi, i principali referenti dei gruppi ultras della Juventus sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torino. Le accuse sono molto gravi: associazione a delinquere, ...

Gli ultras Juventus a Pairetto : «Diremo a Report di quando Agnelli e Marotta hanno incontrato a Napoli i Dominello. Diglielo» : L’obiettivo era sempre lo stesso: avere la disponibilità di un numero maggiore di biglietti. quando questo non accadeva arrivavano le minacce, le ritorsioni. Emergono spaccati interessanti dall’inchiesta della Procura di Torino che questa mattina ha portato all’arresto di dodici capi ultras della Juventus. Tutto nasce da Pairetto Alberto Pairetto (sì, il figlio dell’ex arbitro condannato per Calciopoli: 2 anni e 6 mesi ...

Juventus - così gli ultras imponevano la “forza intimidatrice” : tifosi costretti a lasciare il loro posto e striscioni proibiti anche in gradinata : Venivano cacciati dai loro posti in Curva Sud perché la zona doveva essere occupata dagli ultras, che decidevano anche se e quando si potevano intonare i cori per incitare la squadra. Mentre gli Juventus club in arrivo da tutta Italia erano spesso costretti a togliere gli striscioni dalle gradinate. Dentro l’Allianz Stadium c’era un costante clima di “intimidazione” imposto dagli ultras dei gruppi coinvolti ...

Juventus - arrestati 12 capi ultrà. Minacciavano la società : «I biglietti - o cantiamo cori razzisti». Agnelli : «Costretti ad aderire alle richieste» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura...

Gli arresti dei capi ultrà della Juventus : Sono state emesse in tutto 12 misure cautelari: le accuse sono di associazione a delinquere, estorsione, autoriciclaggio e violenza privata