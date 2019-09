Juventus | Del Piero non ha dubbi | “prima o poi la Champions arriverà Dybala? Guai a

Il suicidio dell’ultras Juventus Bucci - la Procura riapre l’inchiesta e indaga per omicidio : La Procura di Cuneo Da istigazione al suicidio a omicidio. Il dubbio, la famiglia, non ha mai smesso di coltivarlo. E ora la Procura di Cuneo lo fa proprio, modificando il reato su cui indaga per chiarire le circostanze della morte di Raffaello ‘Ciccio’ Bucci, il capo ultrà, collaboratore dei servizi segreti e della Juventus nella gestione dei rapporti con la curva, morto precipitando da un viadotto di Fossano (Cuneo) il 7 luglio 2016. Lo ...

Arresto ultras Juventus – La testimonianza shock del security manager : “biglietti in cambio di ‘partite tranquille’ - era una mediazione” : Alessandro D’Angelo, security manager della Juventus, ha riportato agli inquirenti alcune testimonianze shock riguardanti i ricatti che gli ultras perpetravano sistematicamente ai danni della società Nella mattinata di oggi, i principali referenti dei gruppi ultras della Juventus sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torino. Le accuse sono molto gravi: associazione a delinquere, ...

Gli arresti dei capi ultrà della Juventus : Sono state emesse in tutto 12 misure cautelari: le accuse sono di associazione a delinquere, estorsione, autoriciclaggio e violenza privata

Simboli fascisti tra gli oggetti sequestrati agli ultras della Juventus. Il pm : "Anche i tifosi parte lesa" : C’erano anche Simboli fascisti e nazisti tra gli oggetti che gli inquirenti hanno sequestrato agli ultras della Juventus arrestati con l’accusa di estorsione, associazione a delinquere, autoriciclaggio e violenza privata. Nella sede dei Drughi, a Moncalieri (Torino), la polizia ha sequestrato bandiere e striscioni con Simboli nazisti e fascisti, bassorilievi che rappresentano Benito Mussolini, calendari e quadri del ...

Arrestati 12 capi ultrà della Juventus per estorsione e violenza. La società li aveva denunciati : Indagati i referenti dei Drughi, Tradizione-Antichi valori, Viking, Nucleo 1985 e Quelli... di via Filadelfia: tra le accuse anche quelle di associazione a delinquere e autoriciclaggio. La denuncia era stata fatta dalla società un anno fa

Torino - arrestati 12 capi ultrà della Juventus accusati di estorsioni e violenza privata : Dalle prime ore di questa mattina è in corso a Torino, e in altre province italiane, una vasta operazione di polizia, che ha portato fino ad ora all'arresto di ben 12 persone, tutte appartenenti a vari gruppi ultrà della Juventus. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, i soggetti colpiti dall'ordinanza di custodia devono rispondere di reati gravissimi, come estorsioni e violenza privata. L'inchiesta in questione è partita ...

