Juventus | 20 convocati per la gara contro l' Atletico Madrid | c' è Pjanic

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Questa mattina laè scesa sui campi della Continassa per allenarsi in vista della partital'. I bianconeri hanno provato la formazione che domani sera affronterà gli spagnoli e Maurizio Sarri ha dato le ultime indicazioni tattiche alla sua squadra. Il tecnico ha ricevuto buone notizie visto che Miralemera in campo con i compagni. La Juve, dopo l'allenamento di stamattina, ha pranzato al JHotel e poi la squadra si è spostata a Caselle per prendere l'aereo che la porterà a. Sul volo che sta conducendo i bianconeri in Spagna ci sono 20 giocatori. Assenti Mattia De Sciglio e Douglas Costa oltre agli esclusi dalla lista Champions ovvero Giorgio Chiellini, Emre Can e Mario Mandzukic. Per il resto Maurizio Sarri può contare anche sui giocatori che nei giorni scorsi non erano al top: Miralem, Danilo e Gonzalo Higuain anche se il brasiliano e ...

JuventusFCYouth : #Under23, i convocati di Mister #Pecchia per #ArezzoJuve! - JuventusFCYouth : La #Primavera è pronta per l'inizio della @UEFAYouthLeague ! Ecco i convocati di Mister Zauli per #AtletiJuve!… - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveProPatria ?? -