Juve esordio Champions in casa Atl Madrid | Sarri non sarà facile

Atletico Madrid-Juventus - cresce l'attesa per l'esordio stagionale europeo dei bianconeri : Dopo la brutta prestazione offerta a Firenze, la Juventus di Maurizio Sarri riparte da Madrid. Mercoledì sera al Wanda Metropolitano la attende l'Atletico Madrid, per la prima partita del girone di Champions League. In linea teorica questa dovrebbe rappresentare per i bianconeri la sfida più difficile dell'intero girone, anche se in un torneo del genere, tutte le partite sono difficili e contro compagini di alto livello che possono creare delle ...

Juve - De Ligt all’esordio : dopo un'ora commette molti errori : Ieri sera Matthijs De Ligt ha fatto il suo esordio ufficiale contro il Napoli all’Allianz Stadium con la maglia bianconera. Il battesimo è stato di fuoco, visto lo spessore degli avversari e per la lezione che ha dovuto subire lui insieme alla squadra. L’olandese deluso della panchina alla prima di campionato, complice il grave infortunio di Chiellini, ieri sera ha dovuto raccogliere l’eredità del capitano e con risultati tutto sommato ...

Video/ Novara Juventus U23 - 2-0 - : highlights e gol. Buon esordio azzurro - Serie C - : Video Novara Juventus U23, 2-0,: gli highlights e i gol della partita, valida nella 1giornata del girone A del Campionato di Serie C.

La nuova Juventus non sbaglia l'esordio - Chiellini stende il Parma : Esordio vincente per la Juventus nella Serie A 2019/20. I campioni d'Italia battono di misura il Parma per 1-0 allo stadio Tardini.

Serie A - la Juve vince a Parma a esordio : 19.59 Buona la prima per i campioni d'Italia. La Juventus espugna il 'Tardini' nella gara che apre la Serie A. Parma battuto 1-0. Con Sarri assente per malattia, in panchina c'è il secondo, Martusciello. Szczesny deve opporsi a un sinistro di Il primo gol del campionato è di Chiellini,lesto a mettere il piede su un tiro al volo di Alex Sandro dopo respinta di Sepe su corner (21'). Cristiano Ronaldo fallisce il raddoppio poi si vede annullare ...

Live Parma-Juventus 0-1 : esordio in serie A per Rabiot : Prende il via questo pomeriggio alle ore 18 il campionato di serie A 2019/2020 con la sfida del Tardini tra il Parma ed i campioni d'Italia della Juventus, favorita d'obbligo per la conquista...

Juventus - si lavora per l'esordio in campionato : in attacco ballottaggio Dybala-Higuain : Tra tre giorni la Juventus sarà in campo per affrontare il Parma nella prima giornata del campionato di serie A. Per arrivare al top a questo appuntamento i bianconeri, questa mattina, si sono allenati proprio in vista della sfida di sabato. In questi giorni a dirigere la sedute non c'è Maurizio Sarri che si sta curando dalla polmonite. Il tecnico, però, sta seguendo lo stesso il lavoro della sua Juve e sta già pensando alla formazione da ...

Allarme Juventus - altro contagio dopo Sarri : preoccupazione per l’esordio di campionato : Il precampionato della Juventus non è stato entusiasmante, il club bianconero adesso ha intenzione di fare sul serio e si prepara per l’esordio in campionato contro il Parma, una partita da non fallire per iniziare ufficialmente la stagione. Il tecnico Maurizio Sarri rischia seriamente di non essere in panchina a causa della polmonite e addirittura potrebbe saltare la sfida con la sua ex squadra, il Napoli. C’è preoccupazione ...

SARRI HA LA POLMONITE/ Comunicato della Juventus : salterà l'esordio a Parma? : SARRI ha la POLMONITE: Comunicato della Juventus, salterà l'esordio a Parma? Il tecnico bianconero ha effettuato degli accertamenti dopo un'influenza

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Si parte con Roma-Milan - esordio morbido per la Juventus : Il Calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...

Calendario Napoli Serie A 2019-2020 : esordio a Firenze - poi la Juve : Mentre sono diverse le squadre del nostro campionato che hanno deciso di cambiare guida tecnica, il Napoli punta sulle certezze: sulla panchina degli azzurri ci sarà quindi ancora Carlo Ancelotti, pronto a fare il possibile per dare del filo da torcere alla Juventus pluricampione d’Italia, ma senza dimenticare le ambizioni dell’Inter di Antonio Conte. L’inizio […] L'articolo Calendario Napoli Serie A 2019-2020: esordio a ...

Tottenham-Juventus 3-2 - una magia di Kane al 93' rovina l'esordio di Sarri : Un capolavoro di Kane al minuto 93 rovina l'esordio di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La Juventus esce sconfitta per 3-2 con Tottenham

Juventus - Sarri ko all'esordio : il Tottenham vince 3-2 - capolavoro di Kane : Inizia con una sconfitta in amichevole l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. A Singapore i bianconeri hanno perso per 3-2 contro i vicecampioni d'Europa del Tottenham, al termine di una partita a tratti spettacolare e ricca di emozioni. Non bastano alla Juve i gol di Gonzalo H

ICC - Sarri ko all’esordio : Juventus-Tottenham 2-3 - decide Kane con una magia : . ICC, Juve messa ko dal Tottenham Singapore, Sarri con la Juve sfida il Tottenham vice-campione d’Europa. Il risultato della gara è un ko dei bianconeri deciso da un eurogol di Harry Kane. Gli Spurs dominano il primo tempo e al 31′ vanno in vantaggio con Lamela, che sfrutta una respinta di Buffon, segnando sotto porta. Nella ripresa, il gol di Higuain (entrato al 45′) e la rete di Ronaldo. Il Tottenham non molla e ...