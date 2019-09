James Van Der Beek al Ballando con le Stelle americano | l’eterno Dawson conquista tutti

De Laurentiis a ESPN : “Lozano è più giovane - James ha più esperienza” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una serie di interviste mentre era a Miami c on il Napoli per la doppia amichevole con il Barcellona. ESPN ha pubblicato oggi uno stralcio della prima intervista in cui si è parlato di mercato “Stiamo seguendo Lozano dallo scorso gennaio, noi sappiamo esattamente che tipo di giocatore è e che valore ha. Può essere un buon acquisto per il Napoli così come potrebbe esserlo James ...

CorSport : Patto Perez-Mendes : se nessuno si fa avanti James va al Napoli : Il Napoli non molla l’affare James Rodriguez. C’è un Patto tra Florentino Perez e Jorge Mendes, scrive il Corriere dello Sport. Prevede che, se non succede nulla, ovvero se non si fa avanti nessuno, il colombiano vada al Napoli. Il Real aspetta ancora un’offerta da 5 milioni e un estimatore pronto a farla. Il Napoli resta sulle proprie posizioni: prestito con diritto di riscatto da fissare nel 2020, al massimo prestito oneroso. Il club di De ...

Sport : James Rodriguez sarà la prima vittima dell’arrivo di Van de Beek al Real : sarà James Rodriguez la prima vittima dell’arrivo di Van de Beek al Real Madrid secondo Sport. Il colombiano non ha mai avuto un buon rapporto con Zidane e su di lui punta Florentino per cominciare a sfoltire la rosa se arrivasse l’olandese. Resta da capire dove potrebbe andare James. L’Atletico si è ufficialmente tirato fuori dalla trattativa ed è invece subentrato il Marsiglia che non ha però fatto nessuna offerta ufficiale. ...

Marca – Real Madrid accelerata per Van de Beek : accordo col calciatore. Ancora meno spazi per James - Napoli in agguato : Il Real Madrid accelera per Van de Beek Secondo Marca il Real Madrid starebbe accelerando le operazioni per l’acquisto di Donny Van de Beek, dall’Ajax. Calciomercato Napoli – come riporta l’edizione online di Marca, Il Real Madrid ha trovato un accordo contrattuale con il centrocampista olandese dell’Ajax Donny Van de Beek per la prossima stagione. Rimane da trovare un accordo tra il Real Madrid ed il club ...

Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli : “In Spagna davano per certo James all’Atletico - bisogna aspettare la fine del mercato” : Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della situazione per il colombiano James Rodriguez sempre in orbita Napoli. Le sue parole: “Ricordo quotidiani spagnoli che avevano già dato l’affare James-Atletico per concluso. certo, anche io l’ho dato per concluso, ma io aspetto la fine del mercato senza farmi prendere dall’ansia. Io sono molto tranquillo, penso a quello che il signor James ha detto ad ...

