Ivan Cottini e la malattia | ‘Vivo con una pensione da meno di 300 euro al mese’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 17 settembre 2019) 289dial mese. Questo è quanto percepisce, ex modello, ballerino apparso anche ad Amici che da anni lotta contro la sclerosi multipla. Ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane nella puntata di martedì 17 settembre su Rai 1parla della sua difficile condizione a cui riesce a far fronte unicamente grazie all’aiuto della famiglia. Quei 300scarsi “è laper l’indennità per la, e in più poi c’è anche l’accompagnamento. Io devo ringraziare la mia famiglia perché se non avessi loro tante delle mie scelte che ho fatto anche quella di avere un figlia o continuare a fare il ‘pazzo ribelle’ non avrei potuto farlo senza di loro che mi vengono sempre incontro su ogni cosa. Sono mamma, nonna e papà che mi sostengono. Il vero problema sarà un domani quando non ci saranno più” (QUI il video). ...

