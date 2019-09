Italia-Francia : Macron a Roma dopo la crisi - migranti ed economia al centro/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Con Francia e Germania c’è, di fatto, una convergenza, ma sullo sfondo restano due nodi che ostacolano il via libera a un meccanismo di redistribuzione automatica che metta d’accordo l’Europa su uno dei temi più annosi per il Vecchio continente: da un lato la distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo, che l’Italia mira a superare; dall’altro la rotazione dei porti di approdo, ...

Italia-Francia : Macron a Roma dopo la crisi - migranti ed economia al centro/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – L’incontro di domani potrebbe essere anche l’occasione per annunciare la tenuta del vertice intergovernativo Italia-Francia, che spetta a Roma organizzare (l’ultimo risale al settembre del 2017 a Lione), e la ripresa dei lavori per il Trattato del Quirinale, la cui firma era attesa per fine 2018, che dovrebbe strutturare le relazioni tra i due Paesi sul modello di quelle di Francia e Germania regolate ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Francia. Programma - orari e tv : Mercoledì 18 settembre si giocherà Italia-Francia, match valido per gli Europei 2019 di Volley maschile. Si tratta dell’ultimo incontro della fase a gironi, gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier per affrontare i padroni di casa nell’attesissimo scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel girone. I ragazzi del CT Chicco Blengini si presentano all’appuntamento desiderosi di fare saltare il banco e di ...

FINANZA E POLITICA/ Così la Germania beffa Italia e Francia : Il nuovo Governo ha assunto una posizione filofrancese in Europa che non porterà però a reali e tangibili vantaggi dal punto di vista economico

Italia-Francia : Macron da Conte - si prova a voltare pagina : La visita di Emmanuel Macron a Roma mercoledì 18 settembre, per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il capo del governo Giuseppe Conte, segna un disgelo delle relazioni tra Francia e Italia. L’ultima visita di Macron a Roma risale al gennaio 2018, quando era ancora in carica il governo Gentiloni.Durante il primo governo Conte, i rapporti tra Francia e Italia si sono estremamente rarefatti, con ...

Volley - Europei 2019 : risultati e classifiche. Tre vittorie per Bulgaria ed Italia - due per la Francia : Gli Europei 2019 di Volley maschile si disputano dal 12 al 29 settembre, la rassegna continentale andrà in scena in quattro Paesi: Francia, Olanda, Slovenia, Belgio. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate si qualificano agli ottavi di finale dove incomincia la fase a eliminazione diretta. Di seguito tutti i risultati e le classifiche degli Europei 2019 di Volley ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (15 settembre). Polonia batte Olanda. Vincono Italia - Francia e Serbia : oggi si è disputata la quarta giornata di gare agli Europei 2019 di Volley maschile, si sono giocate otto partite (due per ogni gironi). Hanno vinto tutte le big scese in campo: Italia, Francia, Polonia, Serbia. Di seguito i risultati di oggi domenica 15 settembre e le classifiche dei vari raggruppamenti. GRUPPO A (a Montpellier, Francia): Italia-Romania 3-1 (25-15; 25-14; 23-25; 25-14) Francia-Portogallo 3-0 (25-11; 25-20; ...

Volley - Europei 2019 : l’Italia sfida Bulgaria e Francia. Date - programma - orari e tv. Si entra nel vivo : Dopo le tre vittorie consecutive nelle prime tre partite degli Europei 2019 di Volley maschile, l’Italia osserva un giorno di riposo e si lancia verso i big match che concluderanno la fase a gironi. La nostra Nazionale ha sconfitto avversarie modeste come Portogallo, Grecia, Romania e ora ha nel mirino il doppio confronto con Bulgaria e Francia che sarà determinante per definire la classifica della Pool A e gli accoppiamenti per il ...

FINANZA E POLITICA/ Le frecciate di Draghi a Italia - Francia e Germania : La Bce porta avanti la sua POLITICA espansiva, ma serve l'impegno di Stati, banche e imprese per evitare effettivamente la crisi

Migranti - Seehofer : “Colloqui in corso - Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia disponibile” : I “colloqui sono ancora in corso”, ma secondo quanto concordato finora la Germania è pronta ad accogliere un quarto dei Migranti che sbarcano in Italia dopo un salvataggio in mare. E lo stesso è disposta a fare Anche la Francia. A svelarlo è il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, parlando alla Sueddeutsche Zeitung: “Se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti ...

Energia nucleare - è l’inizio della fine : batosta all’Italia dopo i problemi alle centrali in Francia : “Subito dopo le ammissioni dell’operatore energetico francese Edf in merito all’installazione di componenti non a norma in alcuni reattori delle 58 centrali nucleari gestite in Francia, il titolo in borsa è crollato del 7,3% provocando un’impennata dei prezzi dell’Energia elettrica a livello continentale. In Francia, nazione con elevate aspirazioni di indipendenza strategica legate all’Energia ed alla difesa, ...

Europei 2019 : i risultati di oggi (12 settembre). Italia - Francia e Bulgaria passeggiano contro Portogallo - Romania e Grecia : Sono iniziati oggi (12 settembre) gli Europei 2019 di volley. In campo le squadre del Gruppo A e del Gruppo C. Ottimo esordio per l’Italia che si è sbarazzata con un secco 3-0 (25-21, 25-10, 25-22). I ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno dominato il match anche se in un paio di circostanze hanno staccato la spina. La prima gara della giornata è stata Bulgaria-Grecia, appartenenti al girone degli azzurri. Anche in questo caso il punteggio ...

Lotta “spaziale” tra Italia e Francia : da adesso la Terra sarà difesa da attacchi provenienti da zone remote di Universo : Con l’assegnazione a Paolo Gentiloni dell’incarico di Commissario agli Affari Economici, l’Italia ha nuovamente ottenuto un ruolo centrale nelle strategie politiche europee, in special modo sul piano economico. Tuttavia, altrettanto importante e strategico è l’incarico assegnato alla Commissaria francese Sylvie Goulard, che diverrà Commissario per il Mercato interno e responsabile della nuova Direzione Generale ...

Batterie per auto elettriche - Ue alla rincorsa dell’Asia per il “nuovo petrolio”. Francia e Germania in pole - in Italia un impianto pilota : C’è un settore che non potrà mancare nello “European green deal” che Ursula von der Leyen intende presentare nei primi 100 giorni di mandato. Quello delle celle per le Batterie agli ioni di litio in cui accumulare l’energia prodotta da fonti rinnovabili e, soprattutto, con cui alimentare le auto elettriche. Perché, dopo quella dal petrolio russo, tra un decennio l’Europa rischia un’altra dipendenza: quella ...