Israele al voto | il giorno del giudizio per la presidenza di «Re Bibi»

Osservatori con telecamere e rischio ritardi - Israele al voto per la seconda volta in sei mesi : Quasi 6,5 milioni di elettori chiamati alle urne, ma si teme una bassa affluenza. Netanyahu: ha ragione Trump, sono elezioni incerte. Verso una Knesset bloccata

Israele al voto tra Nethanyau e Gantz : 7.35 Oltre sei milioni di israeliani alle urne per scegliere una nuova leadership dopo che le politiche di aprile si sono concluse con uno stallo fra il Likud di Benjamin Netanyahu ed il partito centrista Blu-Bianco di Benny Gantz. I seggi si chiuderanno alle 22 (le 21 in Italia). Tre reti televisive nazionali pubblicheranno gli exit-poll. I risultati definitivi saranno resi noti domani. Negli ultimi sondaggi il Likud e Blu Bianco sono ...

Il voto in Israele è un referendum su re Bibi. Il generale Gantz in leggero vantaggio : Sui giganteschi manifesti che tappezzano Israele appare con un viso sorridente, rassicurante. Il viso di un “re” che nell’ultimo decennio ha governato senza ostacoli, ininterrottamente, il suo “regno”: Israele. Ma fuori dai manifesti e dalle uscite pubbliche, Benjamin “Bibi” Netanyahu è tutt’altro che un “re” certo dell’ennesima investitura nelle elezioni di domani. I ...

Col voto in Israele è a rischio il processo di pace. Serve il riconoscimento dello Stato di Palestina : Domani vota Israele. E sarà uno spartiacque. A confrontarsi sono due varianti della destra. Quella sovranista di Netanyahu, il mattatore della politica israeliana degli ultimi dieci anni, testa di ariete di un’insorgenza che ha come protagonisti Trump, Johnson, Bolsonaro e Salvini. Quella liberale di Ganz, che va a unirsi alla lunga sequenza di Generali che hanno condizionato la vita politica di quel Paese. In mezzo, una sinistra ...

Israele - il voto di martedì che l’America di Trump aspetta con ansia : Il ritorno alle urne martedì vede Netanyahu in difficoltà. Casa Bianca più defilata. Il ruolo di Adelson, magnate dei casinò di Las Vegas, a sostegno del premier

"L'amico Bibi spiava Trump". La rivelazione di Politico avvelena gli ultimi giorni prima del voto in Israele : Ci mancava solo il “Bibi spione” per infiammare ancor di più gli ultimi giorni di una campagna elettorale segnata da colpi bassi, accuse velenose, sparate quotidiane. Non bastava la promessa di annessione, in caso di vittoria, della Valle del Giordano e il disegno di legge (bocciato) sull’installazione di videocamere in tutti i seggi elettorali, e neanche l’accusa alle “èlite”, e agli arabi ...

Israele al voto - Netanyahu alla corte di Putin mentre sdogana la destra razzista : “Orfano” dei falchi Usa (John Bolton e Jason Greenblatt) dimissionati da Donald Trump, inquieto per il possibile incontro tra il presidente Usa e il suo omologo iraniano Hassan Rouhani, a una manciata di giorni dalle elezioni del 17 settembre, Benjamin Netanyahu gioca la “carta russa”. Domani, infatti, il premier israeliano sarà a Sochi per incontrare Vladimir Putin. Un incontro che Netanyahu intende giocare tutto ...