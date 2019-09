Iran | morta l’attivista che si era data fuoco per protestare contro gli stadi vietati

Fonte : vanityfair

(Di martedì 17 settembre 2019) Sahar Khodayari, 29 anni, si èdavanti a un tribunale di Teheran. Protestavail divieto per le donne di entrare negliin. Sahar èin un ospedale della capitaleiana. Aveva ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. Questa storia è arrivata a noi attraverso social e blogger, non attraverso le cronache o le corti di giustizia di Teheran. Khodayari, nemmeno il suo nome è stato detto ufficialmente, era stata fermata lo scorso 12 marzo alloo Azadi di Teheran. Era entrata alloo per vedere la partita. Lo aveva fatto vestita da uomo perché come donna non le era concesso. https://twitter.com/haghnews/status/1171477614470451200 La sorella ha raccontato all’agenzia di stampa Rokna che le guardie alloo l’avevano notata. «Mia sorella ha fatto resistenza ma poi ha ammesso il travestimento e così l’hanno arrestata». Entrare in ...

