Inter-Slavia Praga | gli highlights del match – VIDEO

Inter-Slavia Praga 1 a 1 - la prima di Conte in Champions è una sofferenza : senza gioco e cattiveria. La qualificazione ora è già in salita : Una picconata alle convinzioni dell’Inter. La prima di Antonio Conte in Champions League dice che il processo di costruzione di una squadra vincente è molto più lontano di quanto dicano i 9 punti in Serie A. In casa, a San Siro contro lo Slavia Praga finisce 1 a 1. Un gol di Barella nei minuti di recupero evita la figuraccia e pareggia la rete segnata da Olayinka al 63′. Ma la sostanza non cambia: un punto in classifica contro la più ...

VIDEO Inter-Slavia Praga 1-1 - Champions League : highlights - gol e sintesi. Olayinka gela San Siro - Barella pareggia nel recupero : L’Inter ha pareggiato contro lo Slavia Praga per 1-1 nella partita d’apertura della Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto terribilmente contro l’avversaria sulla carta più debole del girone e ora la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza si fa difficile. I padroni di casa hanno faticato in fase di costruzione di gioco, hanno avuto ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Inter-Slavia Praga 1-1 - Barella salva i nerazzurri in pieno recupero : Esordio deludente per l’Inter nella Champions League 2019-2020 di Calcio, i nerazzurri hanno pareggiato a San Siro contro lo Slavia Praga: doveva essere l’incontro più semplice della fase a gironi e invece la capolista della Serie A è andata in difficoltà di fronte al proprio pubblico, il pareggio per 1-1 non può soddisfare la formazione di Antonio Conte che si vede complicata la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale. ...

Pagelle Inter-Slavia Praga 1-1 : malissimo la difesa e Lukaku - Barella dà speranza : Inizio da dimenticare per l’Inter nella Champions League 2019: un pareggio in casa con la Slavia Praga nella partita forse più alla portata del proprio raggruppamento. Andiamo a rivivere il match con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle Inter-Slavia Praga 1-1 Inter Handanovic, voto 5,5: inoperoso, se non con qualche rischio con i piedi, nel primo tempo. Non è perfetto sulla rete dello Slavia, respinge corto e non può evitare la rete di ...

Champions - l’Inter pareggia 1-1 in casa con lo Slavia Praga. Barella evita la sconfitta : Comincia maluccio l’avventura in Champions per l’Inter di Conte. Ma poteva andare decisamente peggio. Nel girone con Barcellona e Borussia Dortmund, i nerazzurri evitano la sconfitta solo grazi al maxi recupero concesso dall’arbitro: otto minuti. Comunque un pareggio interno contro quella che sulla carta è la squadra più debole del girone: lo Slavia Praga. Rete di Olayinka a metà ripresa e poi, appunto, quella dell’ex ...

Pagelle Inter-Slavia Praga 0-1 : malissimo la difesa e Lukaku - non si accende Sensi : Inizio da dimenticare per l’Inter nella Champions League 2019: una sconfitta in casa con la Slavia Praga nella partita forse più alla portata del proprio raggruppamento. Andiamo a rivivere il match con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle Inter-Slavia Praga 0-1 Inter Handanovic, voto 5,5: inoperoso, se non con qualche rischio con i piedi, nel primo tempo. Non è perfetto sulla rete dello Slavia, respinge corto e non può evitare la rete di ...

Diretta/ Inter Slavia Praga - risultato 0-0 - tv video streaming : reti bianche dopo 45' : Diretta Inter Slavia Praga streaming video tv: orario, quote, risultato live, probabili formazioni per la prima in Champions League, Lukaku scalda i motori.

Inter-Slavia Praga 0-0 live - fine primo tempo : Inter-Slavia Praga live – Prende il via la fase a gironi di Champions League, una competizione che preannuncia grande spettacolo. Nel primo match in campo l’Inter di Antonio Conte, entusiasmo alle stelle in casa nerazzurro dopo l’importante avvio in campionato, l’Inter guida la classifica del massimo torneo italiano dopo le prime tre vittorie consecutive in altrettante partite. Adesso testa alla partita di Champions ...

Inter-Slavia Praga 0-0 live - partiti! : Inter-Slavia Praga live – Prende il via la fase a gironi di Champions League, una competizione che preannuncia grande spettacolo. Nel primo match in campo l’Inter di Antonio Conte, entusiasmo alle stelle in casa nerazzurro dopo l’importante avvio in campionato, l’Inter guida la classifica del massimo torneo italiano dopo le prime tre vittorie consecutive in altrettante partite. Adesso testa alla partita di Champions ...

Inter-Slavia Praga in TV e in streaming : Stasera l'Inter esordisce in Champions League contro i campioni della Repubblica Ceca: le informazioni e i link per seguire la partita in diretta dalle 18.55

Inter-Slavia Praga live - le formazioni ufficiali : c’è Lukaku : Inter-Slavia Praga live – Prende il via la fase a gironi di Champions League, una competizione che preannuncia grande spettacolo. Nel primo match in campo l’Inter di Antonio Conte, entusiasmo alle stelle in casa nerazzurro dopo l’importante avvio in campionato, l’Inter guida la classifica del massimo torneo italiano dopo le prime tre vittorie consecutive in altrettante partite. Adesso testa alla partita di Champions ...

Inter-Slavia Praga in streaming - Champions League : orario d’inizio e come vederla sul web. La guida completa e i link : Oggi martedì 17 settembre si gioca Inter-Slavia Praga, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I nerazzurri incominciano la nuova stagione nella massima competizione continentale per importanza, si tratta sulla carta di un esordio alla portata contro la formazione teoricamente più debole del girone: la capolista del nostro campionato, reduce da tre vittorie consecutive in Serie A, si farà supportare dal proprio pubblico e andrà ...

Inter Slavia Praga formazioni probabili - Conte pronto a lanciare Lazaro : Inter Slavia Praga formazioni – Inter e Slavia Praga si preparano per il loro esordio in Champions League, questa sera alle ore 18.55 (CLICCA QUI PER SAPERE COME SEGUIRE IL MATCH IN TV E STREAMING). I nerazzurri partecipano alla massima competizione europea per club per il secondo anno di fila, mentre per lo Slavia sarà […] L'articolo Inter Slavia Praga formazioni probabili, Conte pronto a lanciare Lazaro è stato realizzato da Calcio ...

Diretta Inter Slavia Praga/ Streaming video tv : sfida inedita - Champions League - : Diretta Inter Slavia Praga Streaming video tv: orario, quote, risultato live e probabili formazioni per il debutto in Champions League, è una sfida inedita.