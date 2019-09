Inter-Slavia Praga 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | la coppia d’attacco fa malissimo FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019), ledi– Terminata la sfida di San Siro che ha visto esordire i nerazzurri in Champions League contro la compagine ceca. La gara, valevole per la prima giornata della fase a gironi della competizione, ha ‘aperto le danze’ di un raggruppamento complicato per l’undici di Antonio Conte, chiamato a ripetere le buone prestazioni e le vittorie in campionato. Queste ledia fine gara, in alto laGALLERY della sfida.Handanovic 6.5 – La parata importante, importante in realtà non è. Fa il miracolo sul tiro Zeleny, ma sulla respinta Olayinka insacca. D’Ambrosio 6.5 – E’ molto propositivo nonostante la posizione, il migliore dei tre. Sfiora il gol due volte. De Vrij 6 – Senza infamia né lode. Vicino al gol nel primo tempo. Skriniar 5 – E’ il più incerto del pacchetto ...

