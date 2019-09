Inter | Marotta elogia Conte e parla della questione stadio | “Aperte più soluzioni”

Allegri : «L’Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - l’ho guardata» : “Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate” parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Come riporta padovasport.tv il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati “Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una ...

CdS – Novità Juventus : è ancora sfida con l’Inter e Marotta : NOVITA’ Juventus – Arrivano Novità importanti in casa Juventus. La società bianconera, dopo aver perso Marotta come dirigente, si ritrova a lottare con lui per gli obiettivi di mercato comuni. A riportare le Novità, è il Corriere dello Sport, che riferisce di importanti trattative intavolate dalla dirigenza bianconera, che si troverà a competere con l’Inter […] More

Inter - Marotta cambia la mentalità : addio ai bonus Champions : L'Inter degli ultimi anni ha avuto non poche difficoltà a livello competitivo. I nerazzurri solo negli ultimi due anni sono riusciti a strappare la qualificazione in Champions League, tornando nell'Europa che conta lo scorso anno dopo sette anni di assenza. Tante le difficoltà riscontrate dalla società nerazzurra, che ha vissuto ben due cambi di proprietà e tanti avvicendamenti in panchina. L'arrivo di Luciano Spalletti è stato decisivo per il ...

Inter - Marotta insiste : l'obiettivo sarebbe sempre Milinkovic-Savic per gennaio o giugno : La sessione estiva di calciomercato si è appena conclusa e l'Inter è stata sicuramente tra le grandi protagoniste. Non è un caso che tutti gli addetti ai lavori l'abbiano incoronata come la regina di questo mercato, anche se è mancata la ciliegina sulla torta. I nerazzurri, infatti, dopo aver puntellato l'attacco con gli arrivi di Alexis Sanchez e Romelu Lukaku probabilmente avrebbero dovuto perfezionare anche il reparto di centrocampo. ...

Savelli (Libero) : nella bonifica dell’Inter c’è il capolavoro di Marotta : Il vero trionfatore del mercato estivo è Giuseppe Marotta, scrive Claudio Savelli su Libero. Ha condotto un mercato esemplare, raggiungendo tutti gli obiettivi programmati. Soprattutto, ha chiuso un cerchio che aveva aperto lui stesso. A inizio estate aveva dichiarato fuori dal progetto Inter Nainggolan, Perisic e Icardi e nella stessa sequenza temporale in cui aveva palesato i problemi li ha risolti. Prima ha ceduto Nainggolan al Cagliari, poi ...

Inter bonificata - il capolavoro di Beppe Marotta : tutti i casinisti sono andati via : Va dato a Giuseppe Marotta ciò che è suo. Cioè il merito di aver condotto un mercato esemplare, che rimarrà tale anche se i risultati dell' Inter dovessero essere insoddisfacenti. È un paradosso, ma è anche un modo per analizzare con obiettività l' operato del nuovo direttore. Marotta merita pieni v

Inter - Marotta starebbe già lavorando a rinforzare la rosa : primo obiettivo è Chiesa : Il calciomercato non finisce mai. Se è vero che ufficialmente i club da ieri sera non possono chiudere più nessun acquisto, è allo stesso tempo vero che è proprio in questi mesi che si pongono le basi per i colpi migliori. E uno dei maestri in questo senso è sicuramente l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che sia alla Juventus che nei primi mesi di Inter ha dimostrato di essere molto bravo a muoversi in anticipo sulla concorrenza. ...

Inter - Marotta : “Icardi? A fine mercato saremo più chiari…” : “Icardi? Siamo stati molto chiari prima e siamo sereni oggi, affronteremo anche questa situazione, ma credo sia giusto dare spazio ai giocatori che vanno in campo, ai tifosi e alla società. Risolvere la questione entro fine mercato? Non è questione da risolvere, non è un problema è una gestione ordinaria del calcio. A fine mercato saremo più chiari”. Queste le parole dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, a Sky prima ...

Calciomercato Inter - Marotta su Icardi : “Idee diverse - ma troveremo una soluzione” : “Mancano due giorni, siamo molto fiduciosi di poter trovare una collocazione adeguata al valore di Icardi“. Lo ha detto l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, parlando dall’Hotel Sheraton di Milano, sede degli ultimi giorni di Calciomercato, a proposito del possibile addio dell’attaccante argentino. “Il Monaco può essere un’idea? Di idee in questo momento ce ne sono diverse, stiamo avendo dei ...

Calciomercato Inter - Marotta torna sul caso Icardi : “sono ottimista per concludere questa telenovela dell’estate” : L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato nuovamente sul futuro di Icardi, sottolineando di essere ottimista circa un positivo epilogo L’Inter conta di chiudere a breve la telenovela Icardi, dopo l’apertura arrivata ieri dal giocatore e dalla sua agente circa la possibilità di un trasferimento. Nella giornata di oggi i contatti sono proseguiti per trovare la giusta sistemazione all’argentino, ormai ...

Calciomercato Inter - Marotta studia l'ultimo grande colpo : piace Milinkovic-Savic : Se fino a qualche settimana fa sembrava un'operazione impossibile da portare a termine, ora la situazione è decisamente cambiata: il vento soffia in favore dell'Inter che si sta rinforzando nel tentativo di provare a lottare per lo Scudetto, contendendolo all'armata Juventus. Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi sono gli ultimi colpi di un mercato in entrata da otto in pagella, a cui manca la famosa ciliegina sulla torta che lo renderebbe ...

Inter – Icardi incontra la società. le parole dell’ad Marotta sulla situazione dell’attaccante argentino : L’Inter non cambia idea: le parole dell’ad Marotta dopo l’incontro della società con Mauro Icardi Si è tenuto oggi un incontro tra la società dell’Inter e Mauro Icardi per chiarire alcuni punti sul futuro dell’attaccante argentino. Il calciatore non ha intenzione di lasciare il club nerazzurro, che però ha mantenuto la sua posizione, senza cambiare idea. ”Incontro con Icardi? Tutto tranquillo. Se la ...

Di Marzio : Marotta e Zhang hanno ribadito a Icardi che è fuori dal progetto Inter : Le parole di Wanda Nara a Tiki Taka (“forse qualcuno che conta nell’Inter, ha detto a Icardi di restare”) hanno provocato reazioni importanti in due giorni. Prima le frasi piccate di Marotta di ieri sera, alla viglia di Inter-Lecce 4-0, e poi oggi l’incontro-confronto oggi pomeriggio tra il presidente Zhang, l’ad Marotta e lo stesso Marotta. Incontro che si è svolto contestualmente all’amichevole che la prima squadra ha ...

L'Inter avrebbe convocato Wanda Nara in sede : possibile incontro con Marotta e Zhang : In casa Inter c'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il ...