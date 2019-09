Inchiesta Juve | nel mirino ultrà anche CR7 | Ma ha capito come funziona?

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di martedì 17 settembre 2019) Dopo le dodici misure cautelari nei confronti di alcuni capidella, emergono i primi dettagli sull'. Dalle carte emerge un quadro inquietante fatto di minacce, estorsioni e violenze legate al racket del bagarinaggio e non solo. Denominata "Las banner", l'operazione racconta i meccanismi utilizzati per ottenere privilegi all'Allianz Stadium e fare business alle spalle del club. Una prassi documentata dalle intercettazioni, nelle quali spuntail nome di CR7, finito neldegliper aver calciato un pallone in tribuna e non in curva a fine partita. "Ma quello sano le cose? - dicono un paio di capi -. Qui c'è solo la curva".

