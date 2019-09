In Spagna si vota e si rivota

La sinistra si rompe sui ministeri in Spagna : o ci riprova o si vota : “Se mi costringi a scegliere tra la presidenza di un governo che non servirebbe la Spagna o optare per le mie convinzioni, non ho dubbi: scelgo le mie convinzioni. Scelgo di proteggere la Spagna”. Così Pedro Sanchez ha sbattuto la porta in faccia a Pablo Iglesias e a Podemos dopo tre mesi di trattative arenatesi per l’esorbitante pretesa della formazione di sinistra radicale di essere non soltanto un ...