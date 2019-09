In Italia ci sono un milione di posti di lavoro liberi | e nessuno lo sa Ecco perché

Italia sì - il dramma di Mauro Coruzzi : "Sono malato - lascio il programma" : “Da anni ho un rumore sordo dentro di me". Con queste parole, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, annuncia l'addio alla trasmissione Italia sì. "Un male difficile da combattere, perché è una patologia vera”. Si confessa con queste parole lo showman. Coruzzi, com’è noto da tempo, quest’anno ha scelto

Dal 2000 in Italia sono stati uccisi dai genitori 85 bambini con meno di un anno : Dal 2000 ad oggi in Italia i bambini con meno di un anno di vita uccisi da uno dei genitori sono stati 85, una media di almeno 4 l'anno. E' quanto emerge dall'ultimo Rapporto Eures sugli omicidi in famiglia, che ricorda come responsabili esclusivamente o quasi di questo delitto siano le madri: nell'arco di tempo in questione, l'89,4% degli omicidi di figli di meno di un anno (76 casi in valori assoluti) sono stati commessi dalle madri, il 10,6% ...

Due ufficiali Italiani sono stati rinviati a giudizio nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti avvenuto nell’ottobre 2013 - nel quale morirono 268 persone : Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio Leopoldo Manna e Luca Licciardi nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti siriani dell’ottobre 2013, nel quale morirono 268 persone. Manna è l’ufficiale responsabile della sala

Storie Italiane - Eleonora Daniele stoppa in diretta Silvana Giacobini : "Per favore - sono argomenti delicati" : Eleonora Daniele tiene molto alla privacy. Fresca sposina dopo 16 anni di fidanzamento, non ama parlare della sua vita privata. Così se una ospite della sua trasmissione fa un riferimento indiscreto, lei non la prende bene. È successo stamattina a Storie Italiane. Silvana Giacobini che, in collegame

Città più care e più economiche d’Italia : ecco quali sono : La Città più cara d'Italia è Modena, dove a causa di un aumento dell'inflazione dell'1,1 per cento si è registrato un incremento dei prezzi di 307 euro su base annua. Seguono Bolzano e Bari. Le più economiche sono invece Bologna, Ravenna e Ancona, dove il costo della vita è addirittura sceso. Bene anche Livorno, Perugia e Cagliari.Continua a leggere

Palermo : 'sono io il vero Italiano' - milanese cacciato da b&b (2) : (AdnKronos) - Il proprietario della struttura non vuole però che quanto accaduto si trasformi in "una caccia alla streghe" contro i milanesi. La moglie ha raccontato l'episodio in un post su Facebook ricevendo il plauso del popolo dei social. "Non dobbiamo cadere nello stesso errore fatto da questa

Palermo : 'sono io il vero Italiano' - milanese cacciato da b&b : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "Sono io il vero italiano". Una frase detta a colazione, parlando con il gestore del b&b di Palermo in cui era ospite e facendo riferimento alla ragazza italiana, ma di origini ghanesi, impiegata nelle struttura. A pronunciarla, senza pensarci troppo, è stato un turist

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - sono molto più felice in Europa che negli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale choc con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è tornato in Italia in ...

Due alpinisti Italiani sono morti sulle Pale di San Martino : Due alpinisti veneti sono morti venerdì sera dopo essere precipitati durante la scalata della via Scalet-Biasin sulle Pale di San Martino, nelle Dolomiti. I corpi sono stati recuperati nel giro di alcune ore dal Soccorso Alpino in seguito all’allarme partito

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019. Enrico Casella : “Le ragazze non mi sono piaciute al libero e alla trave. Questa Italia è forte” : Oggi si è disputato il concorso generale individuale valido per i Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, Asia D’Amato ha conquistato il tricolore riuscendo a battere Desiree Carofiglio e Giorgia Villa in quella che è l’ultima gara prima dei Mondiali in programma tra tre settimane (escludendo le Finali di Specialità che si disputeranno domenica pomeriggio). Si trattava di un test importante per la nostra Nazionale, le Fate ...

Oscar : sono 5 i film in corsa per rappresentare Italia : sono cinque le pellicole in corsa per rappresentare l’Italia agli Oscar. Si sono infatti chiuse le iscrizioni per i film di nazionalità Italiana che intendono concorrere alla selezione del film che rappresenterà l’Italia nella categoria “International Feature film Award” della 92esima edizione dei Premi Oscar.A proporre la propria candidatura, dunque, 5 film Italiani distribuiti nelle sale del territorio ...