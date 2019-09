Ilaria D' Amico | Io e Gigi non passiamo la vita avvinghiati I social? Per chi cerca

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019)D’è pronta. Raggiunta l’armonia personale guarda al futuro e si racconta al Corriere della Sera: “Quando nella miaè servito del tempo per far quadrare degli equilibri familiari, è stato spontaneo prenderlo. Ora sono pronta per immaginare nuovi progetti”.La D’, volto del calcio di Sky dal 2003, ribadisce l’amore per il giornalismo sportivo ma non nasconde la voglia di intraprendere nuovi progetti:Il calcio è nella mia pelle... Mi diverte ancora moltissimo e il mio editore mi consente di plasmare un prodotto in cui c’è attenzione per ogni dettaglio ... La politica? Non me ne occupo più dal 2015 ma non ho mai smesso di seguirla... C’è in me l’idea di tornare ad occuparmene. Prima non potevo. Perché tutto funzionasse nella miaservivano ...

