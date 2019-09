Ilaria D’Amico | «Io e Gigi Buffon? Non viviamo avvinghiati»

Ilaria D’Amico si confessa su Gigi Buffon : Ilaria D’Amico confessa come è davvero la sua vita con Gigi Buffon. Parla delle presunte gravidanze che le vengono attribuite, della sua professione, della passione per il calcio. La giornalista si racconta in una intervista al Corriere della Sera dove mette in chiaro come stanno le cose e quali sono i suoi progetti. La D’Amico è insofferente ai gossip e a questo continuo scandagliare la sua vita privata, soprattutto da quando è ...

Ruud Gullit e Ilaria D’Amico presenteranno il premio “The Best FIFA” a Milano : Sarà una coppia di padroni di casa d’eccezione, formata da Ruud Gullit e Ilaria D’Amico, a introdurre sullo storico palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano, il 23 settembre, le grandi stelle del calcio mondiale. Oggi è stato ufficializzato che saranno loro a presentare The Best FIFA Football Awards™, la serata più prestigiosa della stagione […] L'articolo Ruud Gullit e Ilaria D’Amico presenteranno il premio “The ...

Ilaria D’Amico : ‘Io e Gigi Buffon ci vogliamo bene ma non passiamo la vita avvinghiati’ : “Stando alle foto che pubblicano di noi, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati. Ci vogliamo molto bene ma non è esattamente così” così Ilaria D’Amico ha voluto mettere tutti i puntini sulle i: lei e Gigi Buffon, suo compagno ormai da cinque anni, certamente si amano ma non sentono il bisogno di stare sempre appiccicati. E la conduttrice sottolinea che questo aspetto della notorietà le costa fatica, preferirebbe poter tenere un ...

Ilaria D’Amico su Buffon e gravidanza : “Questo gioco non mi piace” : Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, la giornalista racconta la sua storia d’amore Ilaria D’Amico ritorna in Tv col programma Champions League Show, in onda ogni martedì e mercoledì di Coppa su Sky Sport (prende il via questa sera). La giornalista, a il Corriere della Sera ha spiegato che, adesso, ha raggiunto una certa armonia famigliare […] L'articolo Ilaria D’Amico su Buffon e gravidanza: “Questo gioco non mi ...

Ilaria D’Amico : “Io e Gigi Buffon ci vogliamo bene ma non passiamo la vita avvinghiati” : Si accendono i riflettori sulla Champions League. Ilaria D'Amico si occuperà di raccontare la competizione agli spettatori di Sky Sport. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la giornalista ha svelato che le piacerebbe tornare a occuparsi anche di politica. Poi, ha parlato dell'attenzione costante del gossip sulla sua storia d'amore con Gigi Buffon.Continua a leggere

Bye - bye Gigi! Ilaria D’Amico dice ‘ciao’ al suo Buffon e va in vacanza da sola. I fan impazziti : : Bye, bye, Gigi. La bella Ilaria D’amico è sullo yacht nelle acque di Giannutri, Grosseto, con un gruppo di amiche, mentre il suo Gigi Buffon è impegnato con la Juve. Ma, al di là di ogni alibi, va pronunciata una dolorosa verità: nell’estate 2019 Ilaria D’amico ha sbagliato i tempi della prova costume. Il debutto a inizio agosto, nello stabilimento balneare dei “suoceri” a Marina di Massa, era stato disastroso: era a bordo di un pedalò e ...

Buon compleanno Pavel Nedved - Paulo Sosa - Ilaria d’Amico… : Buon compleanno Pino Insegno, Paulo Sosa, Ilaria d’Amico, Alessandro di Pietro, Jean-Claude Killy, Michele Cortelazzo, Marina Perzy, Claudio Moscardelli, Elena Carnevali, Cameron Diaz, Alfredo d’Attorre, Matteo Orfini, Pavel Nedved, Vincenzo Caso, Andy Roddick, Simone Pepe, Andrea Morassi, Simone Guerra, Roberto Marcora, Rossella Gregorio, Jessica Hélène Mattoni, Lorenzo Saccaggi, Giulia Scaramuzza… Oggi 30 agosto compiono gli ...

Giochi in spiaggia per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico : In campo è tornato a vestire i colori della Juventus, ma in spiaggia ama sfoggiare quelli fluo del costume. Insieme a un Gigi Buffon più in forma che mai c’è la bellissima Ilaria D’Amico, che sfoggia un fisico da 10 e lode perfettamente sottolineato dal bikini giallo. Il settimanale Novella 2000 li ha paparazzati a Marina di Massa, tra risate e sguardi d’intesa, mentre gicano a bocce con i figli Leopoldo Mattia e Pietro.

Bikini nero e posizione super sexy : Ilaria D’Amico al mare fa sognare : Ilaria D’Amico è al mare, ma senza il suo Gigi Buffon. Nelle settimane passate la bella Ilaria ha avuto modo di godersi le ferie con il suo compagno. La coppia è stata infatti paparazzata a Marina di Massa poco prima del nuovo debutto del portiere con la maglia della Juventus, dopo la parentesi al Paris St Germain. E lì il figlio avuto insieme, Leopoldo Mattia, 3 anni, è andato per la prima volta da solo in acqua con un paio di braccioli ...

Leopoldo Mattia è cresciuto! Com’è diventato il figlio di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon : A 41 anni Gianluigi Buffon, per tutti Gigi, torna in bianconero dopo una stagione al Psg, con un contratto di un anno a circa due milioni di euro a stagione, bonus esclusi. E con nessun vincolo o garanzie di presenze, un particolare che non nessuno avrebbe accettato, né il club né lui, invecchiato ma pur sempre orgoglioso.\\ Del resto, è venuto soprattutto per far collante dello spogliatoio ed essere un fantastico numero due, dopo una vita da ...

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in vacanza - scoppia la passione in barca prima del ritorno alla Juve : Nonostante siano passati oltre 5 anni da quando la loro relazione è stata resa pubblica, la passione non manca fra Gigi Buffon (vicino sempre di più a un clamoroso ritorno alla Juventus) e la compagnia Ilaria D’Amico, in vacanza in barca. La loro storia infatti è venuta alla luce nel 2014 e dopo due anni è nato il primo figlio della coppia, Leopoldo Mattia.-- Buffon è in attesa di trovare una squadra dopo l’addio alla porte del Paris Saint ...

Passione in alto mare tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico : Gigi Buffon e Ilaria D’Amico dopo cinque anni e un figlio insieme, sono più affiatati che mai. E al largo dell’Isola d’Elba regalano ancora momenti bollenti, come mostrano le immagini del settimanale “Chi”. Buffon ha giocato per un anno al “Paris Saint Germain”, poi ha rifiutato il rinnovo dicendo di essere in cerca di emozioni. Come quelle con Ilaria forse, con la quale la Passione è sempre molto alta. Si vocifera che ritornerà a Torino per un ...

Alena Seredova ... la frecciatina ad Ilaria D’Amico : Alena Seredova ha lanciato una frecciatina a Ilaria D’Amico. Sta circolando sui social una foto che mostra la modella sorridere davanti a un cartellone pubblicitario che recita «D’Amico ti puoi fidare». Alfonso Signorini ha pubblicato lo scatto su “Instagram” e divertito i followers. Un tradimento è difficile da dimenticare, anche a distanza di anni, ma l’ironia “salva la vita”. Buffon e la Seredova hanno divorziato all’inizio del 2014, proprio ...