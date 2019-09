Il “trucco” spezza-fame che riduce i cali glicemici e migliora il metabolismo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Il rito della merenda resiste. Lo spuntino di metà mattina o metà pomeriggio è un’abitudine per 34 milioni di italiani, tanto da avere una Giornata nazionale tutta sua. Nel calendario ufficiale della Cucina italiana ricorre infatti il 17 settembre, forse proprio perché in questo mese rivive la sua stagione d’oro, a scuola o a lavoro, diventando il momento preferito della giornata per concedersi una ricompensa, con il plauso di nutrizionisti e dietologi. La merenda rientra, infatti, nella buona abitudine di consumare più pasti durante la giornata, cinque secondo gli esperti (tre principali e due ‘’), che hanno la funzione di portarci a fine giornata con un apporto energetico e nutrizionale adeguato, e con una giusta gratificazione del gusto. È grazie alla merenda che si recuperano le energie per sopperire al calo di concentrazione di metà mattinata e per ...