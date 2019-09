Il suicidio dell’ultras Juventus Bucci | la Procura riapre l’inchiesta e indaga per

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) Ladi Cuneo Da istigazione ala omicidio. Il dubbio, la famiglia, non ha mai smesso di coltivarlo. E ora ladi Cuneo lo fa proprio, modificando il reato su cuiper chiarire le circostanze della morte di Raffaello ‘Ciccio’, il capo ultrà, collaboratore dei servizi segreti e dellanella gestione dei rapporti con la curva, morto precipitando da un viadotto di Fossano (Cuneo) il 7 luglio 2016. Lo scrive oggi Repubblica. Che ricorda: “nei giorni in cui perse la vita, la Dda di Torino, cheva sulle infiltrazioni mafiose in curva, lo aveva messo nel mirino per cercare di capire di più dei rapporti tra i boss della ’ndrangheta e Mocciola, il capo dei Drughi finito in manette ieri con l’accusa di associazione a delinquere ed estorsione ai danni della. Non fece in tempo a raccogliere le sue confidenze perchémorì poco più che ...

