Il sito di Italia Viva registrato già il 9 agosto

Mashable Italia online il 23 settembre : tutto pronto per il lancio del sito di cultura e tecnologie digitali per i millennials : tutto pronto per la nuova avventura di Mashable. Il 23 settembre, infatti, sarà online Mashable Italia, la prima versione non in lingua inglese del sito internazionale leader in tecnologia, spettacoli e cultura digitale.Mashable Italia nasce dalla partnership tra il gruppo Gedi e Ziff Davis, siglata lo scorso giugno. Tanti i contenuti e gli approfondimenti in rete: dall’idea di stampare in 3d una macchina fotografica analogica fino ...

Bancoposta - sito e app Poste Italiane down/ Non funzionano oggi : cosa è successo : Bancoposta, sito e app Poste Italiane down oggi: non funzionano oggi. cosa è successo: malfunzionamenti e disservizi, centinaia di segnalazioni...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Porto Rico 94-89. Le pagelle degli azzurri : Belinelli ne mette 27 - Tessitori protagonista : L’Italia chiude il suo Mondiale con la vittoria contro il Porto Rico. Un successo arrivato al supplementare (94-89) dopo una bella rimonta nell’ultimo quarto. Queste le pagelle degli azzurri: Della Valle 5,5: vede il campo per pochi minuti, quando tutta la squadra collassa sotto i colpi di Porto Rico. A lui non riesce la scossa offensiva. Belinelli 7,5: doveva reagire alla terribile giornata vissuta con la Spagna e lo fa con ...

Meteo Italia : oggi piogge e temporali in transito al nord - variabile al sud : La perturbazione di cui vi abbiamo parlato ieri sera è giunta con estrema puntualità al nord e in questi minuti sta portando rovesci e temporali a tratti anche piuttosto forti su diverse regioni...

Greenpeace : “Scoperto in Turchia un sito illegale di stoccaggio di plastica proveniente dall’Italia” : Un'inchiesta condotta da Greenpeace in Turchia ha permesso di scoprire un sito illegale di stoccaggio dei rifiuti a est della città di Smirne. L'organizzazione: "Troviamo inaccettabile che la Turchia diventi la discarica di rifiuti italiani poco idonei al riciclo. Le nostre immagini mostrano come gli sforzi quotidiani di migliaia di cittadini nel separare e differenziare i rifiuti in plastica vengano vanificati da pratiche illegali".Continua a ...

Perturbazione in transito sull'Italia - temporali intensi e allagamenti : Roma - Una blanda saccatura depressionaria in quota sta pilotando una Perturbazione che riesce ad agire all'interno di un campo di alta pressione portando condizioni di maltempo anche intenso su alcune regioni. Nella serata di giovedì si sono avuti forti temporali su buona parte del Nord e del Centro, con intensi rovesci che si sono scaricati in Piemonte favorendo accumuli pluviometrici fino a 100mm in Piemonte a ridosso delle Alpi ...

Meloni : elezioni unico esito possibile - rispettoso per Italia : "Le elezioni sono l'unico esito possibile, l'unico esito rispettoso per l'Italia e l'esito piu' rispettoso per la Costituzione". Cosi' Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La nostra idea e' che non sia inevitabile avere un Governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non ha il consenso tra i cittadini. Lo considererei irrispettoso della volonta' ...

Amazon apre ad Arzano il suo primo deposito nel Sud Italia : Amazon ha appena inaugurato il suo primo deposito di smistamento nel Sud Italia. Si trova nella zona industriale di Arzano, in Corso Salvatore D’Amato. Un capannone grande 13mila metri quadrati che, scrive Il Sole 24 Ore, potrebbe essere l’avamposto per uno sbarco ancora più imponente nel Meridione. L’investimento è di circa 15 milioni. A regime, Amazon assumerò 30 persone a tempo indeterminato, ma poi ci saranno gli autisti ...

Oscurato falso sito web con nome e logo di Bankitalia : Oscurato e reso inutilizzabile un sito web falso con nome e logo della Banca d'Italia, messo in piedi probabilmente allo scopo di appropriarsi di password e credenziali degli internauti....

Di Maio e Salvini d'accordo : niente crisi - governo avanti Affaritaliani rivela l'esito dell'incontro tra i vicepremier : "Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora. Il capo politico... Segui su Affaritaliani.it