Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 17 settembre 2019) Stagione nuova, abitudini vecchie: ripartono gli appuntamenti in prima serata con Il. Anche questa volta –17– l’episodio della soap opera spagnola va in onda dalle 21.25 su ReteQuattro e, come nella passata stagione tv, gli episodi trasmessi sul canale che sta sul numero 4 del telecomando sono in continuità con quanto succede durante le‘normali’ in onda nel primo pomeriggio. Il, puntata in prima serata17trama Carmelo riceve un biglietto rivolto a lui e a Don Berengario in cui gli si chiede un incontro. Julieta non riesce a parlare con il sergente, e a quanto pare continua ad alzare il muro con tutti i suoi cari. Elsa scopre il significato dell’iscrizione sull’anello e decide di credere al dottore, con infinita gioia di Antolina. María decide di restare con ...

infoitcultura : Il segreto, ricominciano le puntate serali: si riparte martedì 17 settembre, anticipazioni -