Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 17 settembre 2019 | l' appuntamento serale su Rete 4

Il Segreto - trame : Antolina paga una detenuta per picchiare Elsa in carcere : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le trame dei nuovi appuntamenti in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci saranno tempi duri per Elsa Laguna. Quest'ultima verrà portata in carcere dove sarà malmenata da una detenuta su ordine di Antolina Ramos, disposta a tutto pur di sbarazzarsi di lei. Il Segreto: Alvaro smaschera Antolina Le anticipazioni de Il ...

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO si interessa a una nuova donna - ecco chi è : Tra qualche settimana, i telespettatori italiani de Il Segreto faranno la conoscenza di Lola Mendaña (Lucia Margo), un’affascinante ragazza che avrà parecchio a che fare con PRUDENCIO Ortega (Josè Milan). Tutto partirà nel momento in cui l’uomo deciderà di acquistare la bottega di vini che apparteneva a Fe Perez (Marta Tomasa Worner)… Il Segreto, news: PRUDENCIO è anche uno strozzino Come indicano le anticipazioni, PRUDENCIO si farà ...

Beautiful - Una Vita e Il Segreto : dal 14 settembre tornano il sabato prima di Verissimo : I telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto dovranno fare attenzione ad un'importante variazione di palinsesto a partire da oggi 14 settembre. Dopo la sospensione che ha riguardato tutto il periodo estivo, in data odierna farà irruzione nel pomeriggio di Canale 5 la gradita puntata del sabato pomeriggio per tutte tre le serie televisive. Tale programmazione sarà destinata a durare per qualche settimana, fino all'inizio di Amici che ...

Anticipazioni Il Segreto dal 15 settembre : Guerrero supplica la Laguna di non sposarsi : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ogni giorno tiene incollati moltissimi telespettatori su Canale 5. Nelle prossime puntate in onda da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019, Elsa accetterà di diventare la moglie di Fernandez mentre Isaac cercherà in tutti i modi di convincere l'ex fidanzata a non sposarsi. Il Segreto, le trame della settimana dal 15 al 21 settembre Le Anticipazioni sulle ...

Una Vita Anticipazioni 6 settembre 2019 : Riera scopre il tremendo Segreto di Samuel : Riera informa Diego e Blanca che è stato Samuel a comandare l'aggressione alla carrozza, su cui la coppia viaggiava.