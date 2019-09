IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 22 al 28 settembre 2019

Fonte : tvsoap

(Di martedì 17 settembre 2019)settimanali telenovela Ilda domenica 22 a sabato 28: Meliton è triste per non aver vinto il concorso indetto per eleggere il “migliore tutore dell’ordine della regione” e sfoga la sua frustrazione su tutti gli abitanti; Tiburcio e gli altri gli consegnano quindi una placca e un diploma simbolico per risollevargli il morale. Elsa sta per sposarsi: Antolina è gelosa del rapporto tra la Laguna e Alvaro, visto che Isaac continua a non degnarla di uno sguardo. Maria pensa a come allestire la casa in cui andrà a vivere con Roberto. Raimundo prova sensi di colpa nei riguardi di Julieta: pensa che se non l’avesse cacciata dalla villa, i Molero non l’avrebbero violentata. Don Anselmo si contraddice e dà agli inquirenti una versione diversa rispetto a quella data da Carmelo e don Berengario sulle morti dei Molero. Alvaro ...

