Il Santo del 17 Settembre 2019

Il Santo del 16 Settembre 2019 : SAN CORNELIO, PAPA (Papa dal 03/251 al 06/253)Cornelio, originario di Roma, fu eletto papa per la sua umiltà e la sua bontà, dopo un periodo di sede vacante a causa della violenta persecuzione di Decio. L’eretico Noviziano lo contrastò scatenando uno scisma ma Cornelio fu riconosciuto da quasi tutti i vescovi, primo fra tutti S. Cipriano. Morì nel 253, imprigionato a Civitavecchia, durante la persecuzione di ...

Lory Del Santo in lacrime ricorda il figlio : “Non c’è mai niente davvero alle spalle - non possiamo dimenticare” : “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag”. Così Lory Del Santo si racconta in una lunga intervista a “Mattino Cinque”, a un anno dalla morte del figlio Loren, suicida a 19 anni. E mentre parla della sua esperienza non riesce a trattenere la commozione e le lacrime: “Ti devi sempre sentire in colpa, è colpa tua. Dovrei essere sommersa dalle colpe ma invece io ho cercato di fare tutto bene. Comunque ...

Lory Del Santo/ 'In ogni uomo c'è insito un bastardo' - e di Eric Clapton dice... : Lory Del Santo torna ospite a Mattino5 per parlare della sua vita e si scioglie in lacrime raccontando del dolore e della perdita dei suoi figli

A Dritto e rovescio il retroscena dell'uomo misterioso con la voce di Underwood. Ma Santoro aveva anticipato tutti : “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” diceva Lavoisier, scopritore di un principio della chimica che potrebbe essere prestato tranquillamente anche alla televisione.Succede infatti che a Dritto e rovescio (qui la recensione della prima puntata) rispunti la tecnica del retroscena politico affidato ad una gola profonda misteriosa. Luci soffuse, volto oscurato e voce presa in prestito nientemeno che da Roberto Pedicini, ...

Lory Del Santo : "Marco Cucolo? Abbiamo festeggiato sei anni assieme" (video) : Lory Del Santo, stamattina, è stata la protagonista assoluta di una lunga intervista a 'Mattino 5'. Tra i temi affrontati, anche la scelta di prendere parte, lo scorso anno, al 'Grande Fratello Vip', dopo la morte del figlio Loren. Una scelta supportata anche dal figlio Devin: Se io prendo una decisione, sa che ci sono delle decisioni. Lui mi critica, con ironia, perché mi vorrebbe scalfire. Ma mi ha visto molto forte. Ogni persona è diversa, ...

"Con Tarantino e Pitt racconto al cinema il crollo del SesSantotto" - : Andrea Carugati L'attore su «C'era una volta a... Hollywood»: «Dire che i film generano violenza è sciocco» da Los Angeles È passatauna vita dai tempi di Titanic, dove un giovanissimo Leonardo DiCaprio si ergeva a nuovo idolo delle ragazzine. Da allora si è messo a lavorare su progetti seri e con grandissimi registi. Martin Scorsese, che ne ha riconosciuto il talento prima di tutti e lo ha usato per film memorabili come Gangs of New ...

Lory Del Santo parla ancora della sua maturità hot : Non avevo le mutandine : Nel pomeriggio di martedì 10 settembre, è andata in onda la nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, che ha visto Lory Del Santo protagonista di un'intervista intimista e dal contenuto particolarmente hot. La showgirl ed ex-concorrente del Grande Fratello Vip è tornata a parlare del suo esame di maturità, dopo le dichiarazioni osé rilasciate nel corso di un intervento registratosi a Rai Radio 1, durante la ...

Romolo + Giuly 2 : Francesco Totti diventa Santo nello spot web della serie tv – Video : Francesco Totti Per molti tifosi della Roma Francesco Totti – pur avendo appeso le scarpette al chiodo – è considerato una sorta di santo. Forse è per questo motivo che gli autori di Romolo + Giuly, in occasione del lancio della seconda stagione della serie tv (dal 16 settembre ogni lunedì alle 21:15 su Fox, canale 112 di Sky), hanno scelto il celebre calciatore come protagonista dello spot web, nei panni di santo Pupone da Porta ...

Lory Del Santo/ 'Morte dei miei figli? Lotto ogni giorno. Volevo lasciarmi andare…' : Lory Del Santo torna a parlare del dramma legato alla morte dei suoi due figli, della lotta quotidiana continua per andare avanti e del suoi amori.

Reggio Calabria - pregiudicati tra portatori statua del Santo : parroco annulla processione : La processione è annullata perché i portatori dell’effige del Santo sono pregiudicati. Succede a Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, precisamente nella frazione Acquaro. A deciderlo il parroco, don Giovanni Bruzzì che ha dovuto annullare il tradizionale corteo per la ricorrenza di San Rocco dopo alcuni accertamenti della polizia. Una gran parte, oltre il 90% secondo gli accertamenti, dei trenta portatori, infatti, aveva precedenti ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : risultati 15 agosto. Santo Condorelli e Nicolò Martinenghi sul podio! : Inizia con i due italiani sul podio l’ultima delle tappe del primo “cluster” di Coppa del Mondo di Nuoto in Estremo Oriente. Si gareggia a Singapore, con buona parte dei protagonisti dei primi due appuntamenti e l’Italia si prende altri due risultati di prestigio con il secondo posto di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e il terzo di Santo Condorelli nei 50 stile libero. Vladimir Morozov impone la sua legge nella gara più ...