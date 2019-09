Il ragazzo dai capelli verdi e il ragazzo con le treccine blu

24enne morso dai cani in un parco - finisce in ospedale - il padrone dei cani pesta a sangue e uccide il ragazzo perché non voleva pagargli le cure e risarcirlo : Una storia squallida quella che si è verificata a Changsha una grande città della Cina. Un ragazzo di 24 anni, che stava facendo jogging in un parco , è stato aggredito e morso da due cani . La vittima dell’aggressione si chiamava Xie Benzong e aveva 24 anni. Il ragazzo , per le ferite riportate, è stato ricoverato in ospedale , ad accompagnarlo è stato le stesso padrone dei cani , un uomo che si chiama Guo Bin. Il padrone dei cani ha ...

Non accettavano il ragazzo! 27enne indiana segregata in casa dai genitori : La famiglia non accettava la relazione della 27enne col connazionale conosciuto a Malta dove lavora come infermiera. È stato proprio il findanzato, avvertito da lei con un sms di nascosto, a liberarla grazie all'intervento dei carabinieri. I genitori non accettavano il fidanzato e allora l'hanno segregata in casa. È successo in provincia di Pavia dove una ragazza di 27 anni di origine indiana è stata rinchiusa dalla famiglia in un ...