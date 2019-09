Il primo capitano nero del Sudafrica di rugby

Vuelta a España 2019 : il naufragio di Nairo Quintana. Cronometro disastrosa e ruolo di primo capitano perso in casa Movistar : Un’autentica rivoluzione per la Vuelta a España 2019: dopo una prima settimana nella quale l’equilibrio ha regnato sovrano, subito dopo il giorno di riposo, nella decima tappa, si è aperto il gap in chiave classifica generale tra i vari rivali. A fare il vuoto è stato, come previsto, primoz Roglic che ha guadagnato un gap davvero interessante su tutti gli scalatori in vista delle prossime frazioni che porteranno fino alla chiusura ...